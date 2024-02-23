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中國籃球何時能出現下一個姚明？他本人這樣回應

新華社／澳門23日電
2月23日，姚明在大灣區國際體育商業峰會上。（中通社）
2月23日，姚明在大灣區國際體育商業峰會上。（中通社）

何時出現下一個姚明？在23日於澳門舉行的大灣區國際體育商業峰會上，面對奧運冠軍李寧拋出的問題，姚明表示，自己的成長過程有特殊性，大家不如期待更多「可複製的」高水平球員。

姚明表示：「有時候我覺得大家不應該期待下一個姚明，因為我本身有很多的特殊性，不是所有的孩子都具備這樣的條件。我生活在一個體育家庭，父母是專業運動員，我很早就被人發現，接受的訓練更早，中間也得到了一些資源的傾斜，從某種程度上來說這是不可複製的。」

「所以我個人感覺與其去期待一個不可複製的模式，我更期待的是尋找一個可以複製的，那就是我們能不能期待下一個林書豪？我知道林書豪是在美國長大的，那我們能不能盡快地、有批量的趙繼偉、郭艾倫、劉煒、郭士強、胡衞東出現？可能他們與普通家庭的關聯度更高一些。如果有更多這樣的球員，我們的籃球水平、聯賽質量、市場會更加出色。」姚明說。

從當年的球員到如今的中國籃協主席，姚明對於籃球有了更深層次的認識，他表示要從社會角度看籃球。「如果我們把社會看成一個家的話，體育、籃球就是我們放在家裡的一個玩具。對於大多數球迷，籃球是生活的一部分，而作為管理者，我們要考慮通過籃球和聯賽為球迷帶來什麼樣的體驗，他們能不能在這裡找到歸屬感，能不能讓球星和球迷產生連接。今年我們的聯賽口號是『以城之名』，也是希望聯賽更緊密地和城市、球迷連接到一起。」

中國籃球最好的狀態應該是怎麼樣的？姚明認為，從宏觀來看，中國籃球現在並不差。他說：「現在中國籃球的大眾參與度是非常高的，大家看到的村BA、學校籃球，包括多個職業隊伍，我們都建立起來了。」

「就中國籃協來講，如果要進入一個很好的狀態，我們要做的事情很多，但是我們能不能對社會有足夠的產出，得到認可？2025年CBA聯賽將迎來30周年，這是由當時的中國籃協所建立起來的一個社會體系下的職業聯賽，它現在得到這麼多企業的支持，實際上這就是過去幾代人為社會做出了貢獻，得到了認同，所以得到了回報。那我們能不能提供更多的社會產品，從而得到更多合作伙伴的認同，幫我們一塊來做，包括賽事、培訓、數據化等方面，這就是我希望看到的。」姚明說。

林書豪 澳門 灣區

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