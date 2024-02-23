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F跟L代表什麼？H跟S又是誰？湯唯助陣 IU新MV超燒腦

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／翻攝自YouTube
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南韓「國民歌手」IU睽違兩年推出新專輯《The Winning》，不僅找來BTS成員V主演MV〈Love wins all〉，又跟創作才子DPR IAN演出MV〈Shopper〉。另外最重量級的就是與影后湯唯主演MV〈Shh..〉，這首歌還有NewJeans老么Hyein、Roller Coaster主唱趙元善，以及韓國知名退休歌手Patti Kim助陣，講述不同階段代表的不同女性的聲音。

〈Shh..〉的MV規格如電影一般，而充滿隱晦意思的畫面跟英文字母更是讓粉絲看得霧煞煞。事實上，湯唯在MV公開前就表示IU將是演自己的母親，同時也是她的朋友。而在MV公開後，湯唯在寫給IU的手寫信中也提到MV中不斷出現的「母親的眼睛」，加上MV開頭的「莫比烏斯帶 」（Möbius strip），讓網友猜測這是不是個穿越的故事。

首先，〈Shh..〉MV簡介就寫著「這不是單純的友情故事，也不是單純的愛情故事。她和我之間還有更複雜的事情。」對應第一句歌詞：「It's not about F. Not about L. We got something else.」F跟L分別代表Friend與Love，即該首歌並不是關於友情與愛情，而是與母親的親情。歌名「SHH」則為She Hid Her（她將她藏了起來）。另外，湯唯在MV中的名字為H，IU則是S。

MV開始湯唯就在街上遇見長得像母親的IU，她悄悄跟在IU身後。IU注意到後上了湯唯的車，並問她為什麼一直看著自己，湯唯解釋道「因為眼睛」。兩人來到家中，一旁櫃子上有兩人的合照，穿著紅衣的IU身旁有小時候的湯唯，地板下似乎藏著湯唯的秘密，這裡映在兩人臉上的紅光對應了合照中的紅衣，同時也對應後面趙元善唱的「飄揚的衣角」。湯唯接著問：「知道為什麼我盯著你看嗎？」然後回答：「因為你不該在這」「我把她藏在這兒了」「用我深深的愛」也許湯唯是帶年輕時的母親回到自己的時間線，她想知道媽媽若是尚未嫁做人婦、尚未成為媽媽的模樣。而她開的車子車牌為S1938，S為IU在MV中的名字，對應兩人的服裝及場景，1938或許是IU年輕時還沒當媽媽的年代。意指湯唯回到IU年輕的時間線尋找母親。

接著IU表示其實是自己先看見湯唯而主動現身接近對方的，並說她不應該出現在這裡，因為自己也把她藏起來了，並說對方是自己很久以前的朋友。IU接著帶湯唯去看後車廂裡裝有一名沉睡的女子，再對應到後面該女子與IU在車上相視而笑，車上的湯唯穿著的衣服與後車箱中躺著的湯唯衣服是一樣的。這裡則為年輕的IU從過去而來，找到自己未來的女兒與她成為好友。這也可以解釋為什麼IU說自己先看到對方的，因為她早已跟女兒在未來成為好友，知道女兒總有一天會從未來來找年輕的自己。

接著出現IU與孩子趴著相視的畫面，字幕出現「最後，你終於到了與那雙眼睛相符的年紀了」兩人看著對方的眼睛，母親透過眼睛知道孩子的一切，孩子也理解了成為媽媽之前的母親。湯唯向IU伸出手，兩人緊緊擁抱在一起，超越時間、空間知曉彼此的過去與未來，進而感到釋懷與感慨。MV結尾出現許多女性的合照，另一對母女在大街上相遇，開啟另一段在不同時間線與對方相遇、和解的故事。

兩人把彼此藏起來或許想藏著的是對方身為母親及女兒的身分，若是自己的母親沒有成為母親，年輕時會是什麼模樣。而若沒有與孩子的隔閡，是否能像好友一般和樂共處。湯唯在寫給IU的信中提到：「作為一個媽媽，從孩子一出生我們就都會去琢磨，我的孩子是不是和我有著相同的眼睛，但是，我從來沒有想過，我和我媽媽是否有相同的眼睛。」歌曲中有10代的Hyein、30代的IU、50代的趙元善以及80代的Patti Kim，也代表了從女孩、女人到媽媽的階段。最後Patti Kim獨白說道：「在這裡，有個古老的故事，盡人皆知，卻又無人知曉的，她的名字是噓..」暗喻了在成為媽媽之前，每個女性都是獨立個體，並無社會與世俗長久以來套上的枷鎖。呼應MV簡介中所寫：「每次都是戰勝我的名字，在我心中不會過時的名字，把我引向現在的我，我內心某處構成我的名字。對於長久以來特別而複雜的她們。」將母親一詞用隱晦的「噓」輕輕帶過。

圖／擷自instagram
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湯唯 退休 字母

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