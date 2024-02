F跟L代表什麼？H跟S又是誰？湯唯助陣 IU新MV超燒腦

圖/翻攝自YouTube

南韓「國民歌手」IU睽違兩年推出新專輯《The Winning》,不僅找來BTS成員V主演MV〈Love wins all〉,又跟創作才子DPR IAN演出MV〈Shopper〉。另外最重量級的就是與影后湯唯 主演MV〈Shh..〉,這首歌還有NewJeans老么Hyein、Roller Coaster主唱趙元善,以及韓國知名退休 歌手Patti Kim助陣,講述不同階段代表的不同女性的聲音。

〈Shh..〉的MV規格如電影一般,而充滿隱晦意思的畫面跟英文字母 更是讓粉絲看得霧煞煞。事實上,湯唯在MV公開前就表示IU將是演自己的母親,同時也是她的朋友。而在MV公開後,湯唯在寫給IU的手寫信中也提到MV中不斷出現的「母親的眼睛」,加上MV開頭的「莫比烏斯帶 」(Möbius strip),讓網友猜測這是不是個穿越的故事。

首先,〈Shh..〉MV簡介就寫著「這不是單純的友情故事,也不是單純的愛情故事。她和我之間還有更複雜的事情。」對應第一句歌詞:「It's not about F. Not about L. We got something else.」F跟L分別代表Friend與Love,即該首歌並不是關於友情與愛情,而是與母親的親情。歌名「SHH」則為She Hid Her(她將她藏了起來)。另外,湯唯在MV中的名字為H,IU則是S。

MV開始湯唯就在街上遇見長得像母親的IU,她悄悄跟在IU身後。IU注意到後上了湯唯的車,並問她為什麼一直看著自己,湯唯解釋道「因為眼睛」。兩人來到家中,一旁櫃子上有兩人的合照,穿著紅衣的IU身旁有小時候的湯唯,地板下似乎藏著湯唯的秘密,這裡映在兩人臉上的紅光對應了合照中的紅衣,同時也對應後面趙元善唱的「飄揚的衣角」。湯唯接著問:「知道為什麼我盯著你看嗎?」然後回答:「因為你不該在這」「我把她藏在這兒了」「用我深深的愛」也許湯唯是帶年輕時的母親回到自己的時間線,她想知道媽媽若是尚未嫁做人婦、尚未成為媽媽的模樣。而她開的車子車牌為S1938,S為IU在MV中的名字,對應兩人的服裝及場景,1938或許是IU年輕時還沒當媽媽的年代。意指湯唯回到IU年輕的時間線尋找母親。

接著IU表示其實是自己先看見湯唯而主動現身接近對方的,並說她不應該出現在這裡,因為自己也把她藏起來了,並說對方是自己很久以前的朋友。IU接著帶湯唯去看後車廂裡裝有一名沉睡的女子,再對應到後面該女子與IU在車上相視而笑,車上的湯唯穿著的衣服與後車箱中躺著的湯唯衣服是一樣的。這裡則為年輕的IU從過去而來,找到自己未來的女兒與她成為好友。這也可以解釋為什麼IU說自己先看到對方的,因為她早已跟女兒在未來成為好友,知道女兒總有一天會從未來來找年輕的自己。

接著出現IU與孩子趴著相視的畫面,字幕出現「最後,你終於到了與那雙眼睛相符的年紀了」兩人看著對方的眼睛,母親透過眼睛知道孩子的一切,孩子也理解了成為媽媽之前的母親。湯唯向IU伸出手,兩人緊緊擁抱在一起,超越時間、空間知曉彼此的過去與未來,進而感到釋懷與感慨。MV結尾出現許多女性的合照,另一對母女在大街上相遇,開啟另一段在不同時間線與對方相遇、和解的故事。