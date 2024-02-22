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歐巴馬長女用藝名闖影劇圈 自編自導電影入選日舞影展

記者胡玉立／即時報導
今年25歲的瑪莉亞歐巴馬剛在電影界嶄露頭角，她首部自編自導的短片「心之所在」上個月在「日舞影展」首映。(路透)
今年25歲的瑪莉亞歐巴馬剛在電影界嶄露頭角，她首部自編自導的短片「心之所在」上個月在「日舞影展」首映。(路透)

前總統歐巴馬長女瑪莉亞(Malia Ann Obama)擁有世界上辨識度最高的姓氏，但她顯然想和「歐巴馬」這個姓氏保持距離，靠自己闖出一片天。

今年25歲的瑪莉亞剛在電影界嶄露頭角，她首部自編自導的短片「心之所在」(The Heart，暫譯)1月18日在猶他州「日舞影展」(Sundance Film Festival)首映。片尾演職員名單中，只顯示了她的第一個和中間名字，瑪莉亞‧安(Malia Ann)，刻意省略姓氏。

2021年瑪莉亞哈佛大學畢業後投身影視圈，在HBO電視劇「女孩我最大」(Girls)實習。她還為唐納葛洛佛(Donald Glover)製作的恐怖影集「蜂群」(Swarm)擔任特約編劇。

唐納葛洛佛2022年接受採訪時，對瑪莉亞的工作精神與表現讚不絕口：「她的編寫風格很棒，非常有才華，非常專注，工作非常努力。我覺得好事很快就會發生在她身上。」

前總統歐巴馬的一對掌上明珠，長女瑪莉亞(右)和次女莎夏(左)。(路透)
前總統歐巴馬的一對掌上明珠，長女瑪莉亞(右)和次女莎夏(左)。(路透)

唐納的兄弟史蒂文‧葛洛弗(Steven Glover)，也大力稱讚瑪莉亞：「唐納總說觀點很重要；瑪莉亞對一切事物都有獨特視角，她也確實提供了很多好點子。」史蒂文還開玩笑說，「我們不能只因她是總統女兒，就對她寬容。」

談到瑪莉亞的電影處女作，唐納說：「我們第一件事就是和她討論現實，那就是她只有這次機會；『你是歐巴馬的女兒。如果你拍了部糟糕的電影，它會一直跟著你』。」

「日舞影展」今年有1萬4000名電影人提交作品，但只有約100人入選。

瑪莉亞向觀眾介紹該片時表示：「『心之所在』是個奇怪的小故事，有點像寓言，故事講述一名男子因母親遺囑提出一項不尋常要求後，為母親逝世深感悲傷。」她還說：「這部影片講述人世間的失去、孤獨、寬恕和遺憾，但我也認為這部短片努力凸顯溫柔和親密的存在。」

她說：「希望它能讓你感覺不那麼孤獨，至少提醒你不要忘記那些孤獨的人。」

歐巴馬 猶他州 哈佛大學

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