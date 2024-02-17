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結婚多年不孕 奇招「父子混精」英媳秒中獎生男寶

TVBS新聞網／編輯 易軍堯 報導
英國男子將自己和父親的精液混合成功讓妻子懷孕。嬰兒示意圖。(Unsplash/Omar Lopez)
英國男子將自己和父親的精液混合成功讓妻子懷孕。嬰兒示意圖。(Unsplash/Omar Lopez)

英國一對夫妻因為求子心切、在多次努力都不見成效後決定「出奇招」，竟將男方和男方父親的精液混合在一起，隨後全數注入女方體內，未料竟真的成功讓其懷上身孕、於隔年產下一子，然而在事發五年後，當地議會獲知此事決定提起訴訟，強烈要求須要透過親子鑑定的方式釐清男童生父；對此當地高等法院認為事件不存在利害關係，沒有強制執行的動機。

綜合BBC等媒體報導，事件發生在位於英國南約克郡的巴恩斯利鎮（Barnsley）；化名PQ的男子因為和妻子JK遲遲無法懷上小孩，加上並沒有能力負擔試管嬰兒的費用，因此決定透過「混合父親精液」的方式，將其注入JK的體內。

未料經過這次大膽且驚人的嘗試，夫妻倆竟如願中獎、並在隔年產下一子，如今事發至今近六年，孩子雖然已經5歲、卻並沒有被告知身世，全家人也都沒想過搞清楚男孩的生父究竟是誰，事件發酵後引起軒然大波、當地議會更直接提起訴訟。

當地議會認為，男童有權知道自己的生父是誰，因此提起訴訟以要求親子鑑定，然而謝菲爾德（Sheffield）高等法院法官普爾（Justice Poole）卻認為，親子鑑定結果不存在利害關係、無強制執行的必要，強調夫妻倆受孕、產子的事實已經不可逆，坦言獲知真相可能對男童造成情感上的傷害，因此將最終的決定權交給該家人，而非透過公權力予以決議。

雙重子孫液全灌進！結婚多年不孕　「父子混精」英媳秒中獎

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