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伊朗100歲人瑞參加世錦賽 1米跳水「獲金牌」

世紀新聞網／輯
艾斯卡瑞高齡100歲。(影片截圖)
艾斯卡瑞高齡100歲。(影片截圖)

伊朗百歲人瑞艾斯卡瑞（Taghi Asgari）上周末在卡達首都杜哈的2024年世界游泳錦標賽站上跳台一躍入水，展現畢生對跳水的熱愛。

有線電視新聞網（CNN）報導，艾斯卡瑞曾在1951年首屆亞運會上獲得銀牌和銅牌，且從未失去對這項運動的熱情。

艾斯卡瑞本月9日在游泳世錦賽表演跳水，兩周後將在世界游泳大師錦標賽（World Aquatics Masters Championships）成為年齡最大的參賽者。

艾斯卡瑞告訴大會：「我從青少年時期到現在都很愛跳水。我一直很熱愛跳水。從1951年到現在一切都沒變，但我的表現除外！」

艾斯卡瑞從世界泳聯主席手中接過了金牌。(影片截圖)
艾斯卡瑞從世界泳聯主席手中接過了金牌。(影片截圖)

澎湃新聞網報導，艾斯卡瑞在2024世錦賽再次登台跳水，一米台跳水後，世界泳聯主席為他頒發金牌。

中央社報導，艾斯卡瑞第一次接觸跳水是幼時在伊朗住家附近的游泳池，當時其他孩子一個個翻筋斗入水。這是他畢生熱愛跳水的濫觴，他之後在亞運和全國大賽贏得獎牌。他說：「我參加國家級比賽時，上一次獲得冠軍是在我41歲時。」他還說：「我在國家級比賽中獲得了金牌，之後結束職業生涯，但至少拿了金牌。」

從艾斯卡瑞開始跳水以來，這項運動經歷巨大的變化。他說：「到了1974年德黑蘭亞運時，中國游泳選手已加入這項美麗的運動，他們開始突飛猛進，而我們就是無法趕上他們，因為我們還停留在開始時的水準。」

伊朗

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