泰勒絲超級盃穿搭 脖子金項鍊有凱爾西號碼87

泰勒絲趕回賭城看超級盃。(路透)

美國流行樂天后泰勒絲 今天順利抵達本屆職業美式足球聯盟NFL 年度冠軍賽「超級盃 」的場館拉斯維加斯忠實體育場，為球星男友凱爾西和他效力的堪薩斯酋長隊加油打氣。

在日本東京舉行世界巡迴演唱會的泰勒絲（Taylor Swift）昨晚唱完最後一場後，立即搭上飛機橫越太平洋返回美國。

法新社報導，忠實體育場（Allegiant Stadium）內的閉路電視錄到34歲泰勒絲抵達現場的畫面，身穿黑衣的她肩上披著酋長隊的夾克。

11日晚間超級盃開打時，男友凱爾西出場，泰勒絲在包廂大叫，為男友助威。(路透)

她脖子上的金項鍊有著凱爾西（Travis Kelce）的球衣號碼87。

職業美足NFL年度最大盛事超級盃今天在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）開踢，堪薩斯酋長將對決舊金山49人隊（San Francisco 49ers）並力爭衛冕，這是酋長5年內第4度打進超級盃。

這場球賽料將吸引許多名流前來觀戰，現場星光熠熠，包括遠從東京趕至賭城的泰勒絲。

泰勒絲和NFL球星凱爾西戀情曝光，成了娛樂圈與體育圈的熱門話題，為這項運動吸引大批新的女性球迷，也讓電視收視率飆升。

泰勒絲多次親赴比賽現場為男友加油，而她這回在拉斯維加斯亮相，可望幫助超級盃創下電視收視率紀錄。

凱爾西則開玩笑說，他很享受戀情引來的關注，還說泰勒絲上週末在葛萊美頒獎典禮締造紀錄，成為史上第一位4度拿下最大獎最佳年度專輯獎的歌手後，讓他在超級盃贏球的壓力愈來愈大。

凱爾西談到泰勒絲時說：「她的表現令人難以置信。她正在改寫歷史。我告訴她，我必須履行承諾，我也得把獎盃拿回家。」