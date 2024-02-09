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命理專家大年初一開運祕法曝光 5方式旺運一整年

記者胡瑞玲／台北即時報導
命理專家柯柏成在臉書粉專上提供5個開運的秘法，讓大家從大年初一起就能旺運有個好彩頭。圖為南投縣竹山紫南宮。圖／紫南宮提供
命理專家柯柏成在臉書粉專上提供5個開運的秘法，讓大家從大年初一起就能旺運有個好彩頭。圖為南投縣竹山紫南宮。圖／紫南宮提供

春節年假開始，許多人會選在大年初一出外走春、拜拜，盼新的一年有好運勢，命理專家柯柏成在臉書粉專上提供5個開運的秘法，讓大家從大年初一起就能旺運有個好彩頭。

柯柏成表示，第一是吃齋，新年第一天的第一頓飯很重要，以吃齋飯素食為主，過年期間一般人免不了大魚大肉，但初一頭一頓飯不能馬虎。「吃齋」音同「吃災」，有「把災禍吃光光」意味，象徵今年就能順利一整年，且辰時（早上7至9時）若要去寺廟上香拜拜的話，素食素口代表對佛菩薩的誠心敬意。

第二，合和貴人，大年初一任選一個時辰，用透明花瓶插入單數朵的香水百合，放置在住家東方乾淨的位置，不僅能讓夫妻情侶百年好合，未婚的單身男女可以招來好姻緣。

第三，布文昌陣，家中若有家人龍年要升學考試、公職考試或其他的資格考試，大年初一放置開光過的文昌塔在要考試的家人房間西北方，可以助考試旺運一整年。

第四，補財庫，辰時（早上7至9時）在寺廟裡繞過香爐後，回家任一時辰放置在家中的東北方乾淨處。

第五，除病魔，家中有長期生病的家人病況未癒，可以在家中東南方放置一顆黑曜石，大小不小於當事人的一個拳頭大小，放置前先泡鹽水至少15分鐘，大年初一的任何時段都可以放置。

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