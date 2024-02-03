拉選票更要籌鈔票 「鈔能力」操控著美國大選

前總統川普(左)、南卡羅來納州州長海理(右)。(美聯社、歐新社)

在美國，想要當政客，既要拉選票，又要籌鈔票。鈔票甚至是前提，組織競選活動、打政治廣告、給競選團隊發薪都離不開錢，競選者必須具備「鈔能力」。怪不得有人說，通往白宮和國會的路，都是「黃金」鋪成的。

2024年總統選舉已經進入初選階段，黨內選戰雖然不怎麼激烈，但「籌款」和「燒錢」大戰如火如荼。有美國研究機構預測，這一選舉周期將是美國史上最貴的，各競選人在政治廣告上的花銷合計將超過100億美元。

民主、共和兩黨各自領跑初選的競選人目前資金充沛。公開數據顯示，截至去年底，美國現任總統、民主黨人拜登手上可用於競選的現金達到4600萬美元，而同期美國前總統、共和黨 人川普 競選資金「帳上」還有現金3300萬美元。

最近，美國一些競選專家擔心美國前常駐聯合國代表海理的競選資金是否可持續，但數據顯示，她的「錢袋子」尚有「餘糧」1460萬美元，還能扛一陣子。海理也是目前共和黨內唯一可能對川普構成挑戰的競選人。

南卡羅萊納州的國會參議員史考特，為競選總統投入3000萬美元。儘管如此，仍因競選資金難以為繼，在初選開始前宣布退出。

印度裔企業家拉馬斯瓦米自掏腰包過把癮，僅自己就投入2560萬美元，一場初選之後，「帳上」只剩150萬美元。

佛羅里達州州長德桑提斯 高開低走，僅參加一場共和黨初選就宣布退選，但他留下1.6億美元的鉅額競選「流水」，其中僅機票費就高達330萬美元。支持德桑提斯的超級政治行動委員會花掉其中1.3億美元，以幫助他提升政治知名度。

美國法律雖然規定超級政治行動委員會不能直接同競選人合作，但這類團體可以不受額度限制地接受政治捐款，其「金錢說話」影響力舉足輕重。紐約時報一篇分析德桑提斯驚人開銷的文章特別注解，超級政治行動委員會是美國「超級富豪」影響選舉的一個工具。

除了「超級富豪」，美國大企業、各式各樣的利益群體也是競選人的主要「金主」，這些企業和利益群體通過政治捐款對競選人施加影響，指望其上台後提出或推動有利於他們的議程或政策，相互「幫忙」。

民調機構皮尤研究中心調查顯示，長期以來，美國人認為，主要政治捐助者和特殊利益集團對美國政治影響力過大，而普通人影響力又過小。

除了籠罩美國選舉，「鈔能力」還貫穿美國立法、施政等環節，構築起常人難以逾越的政治門檻，經濟地位的不平等早已轉變為政治地位的不平等，嚴重限制了普通民眾的參政權利。嘴上「一人一票」，本質其實是「少數人統治」和「富人遊戲」。

在2022年美國中期選舉中，聯邦和各州改選總開銷超過167億美元，創歷史新高。可以預見，隨著今年美國大選進一步展開，「鈔能力」大戰必將趨於白熱化。