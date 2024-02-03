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TikTok瘋傳小鳥如何「變粗又長」 醫：恐反縮水、無法行房

TVBS新聞網／編輯丘力龍報導
Tiktok近期瘋傳名為「jelqing」的陰莖增大術。示意圖。（Unsplash＠／Deon Black）
Tiktok近期瘋傳名為「jelqing」的陰莖增大術。示意圖。（Unsplash＠／Deon Black）

Tiktok近期瘋傳名為「jelqing」的陰莖增大術，宣稱可讓GG長度增加一英寸半（約3.8公分）、周長增加一英寸（約2.5公分），吸引廣大男性跟風嘗試，不過泌尿科醫師警告別迷信偏方，稱這可能反而讓生殖器縮水，甚至導致性功能障礙。

每日郵報報導，Tiktok、Reddit等平台近日瘋傳「jelqing」，這是一種陰莖伸展運動，透過反覆拉扯半勃起的陰莖，逐步撕裂陰莖組織，促使疤痕組織增生，進而增大尺寸。

然而，泌尿科醫師紛紛警告，此舉可能反倒使陰莖變短，或導致「佩羅尼氏症」（Peyronie's Disease，又稱纖維性海綿體炎），這種病是指陰莖海綿體白膜發生纖維化病變，而在局部產生硬塊（或硬片），進而造成陰莖勃起時彎曲、疼痛，甚至引起勃起功能障礙，導致難以發生性行為。

泌尿科醫生賈明（Jamin Brahmbhatt）表示，無論是否發生性行為，與佩羅尼氏症相關的不適都是不值得的：「這完全是浪費大家的時間。」他指出，有時疤痕可能需要3到6個月甚至1年的時間增生，才能注意到，所以「可能會覺得沒有看到任何負面影響」，但實際上已造成傷害。

邁阿密大學泌尿科研究員帕特爾（Premal Patel）指出，對陰莖尺寸有疑慮的男性，應諮詢保健或性健康相關醫師，因為「jelqing」並沒有科學依據。

佛州泌尿科醫師杜賓（Dr Justin Dubin）則坦言，嘗試這種偏方的多半是年輕白人男性：「有很多人帶著瘀傷、疼痛和損傷來就診。」他表示，雖然還沒看過男人用這招弄斷陰莖，但仍警告罹患佩羅尼氏症的風險。

TikTok瘋傳GG如何「變粗又長」　醫警告：恐縮水、無法愛愛

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