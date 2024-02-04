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冰天雪地脫光光 瑞典網友推「裸體月曆」做公益救村莊

TVBS新聞網／編輯陳妍如報導
瑞典尤蒂斯村每年都會推出裸體月曆以募款。（翻攝自jutis.se網站）
瑞典尤蒂斯村每年都會推出裸體月曆以募款。（翻攝自jutis.se網站）

瑞典西北部的小村莊尤蒂斯（Jutis）每年都會推出公益「裸體月曆」，村民們以各處美麗的風景為背景，照片中的人都一絲不掛，月曆的收入則會捐給慈善機構如兒童癌症基金會，並用於維持村委會的運作。今年已經是尤蒂斯村推出的第16本裸體月曆，村民們也為此感到十分自豪，希望透過這份月曆能讓全世界的人都認識尤蒂斯村。

尤蒂斯的月曆收入主要會用來維持村委會運作，也會捐款給兒童癌症基金會。（翻攝自ju...
尤蒂斯的月曆收入主要會用來維持村委會運作，也會捐款給兒童癌症基金會。（翻攝自jutis.se網站）

瑞典的尤蒂斯村位於大西洋與波斯尼亞灣（Gulf of Bothnia）之間，根據網站介紹，尤蒂斯村長期以來是一個以農林業為主要產業的典型小村莊，直到1930年代中期起，尤蒂斯村成為該地區的核心，村裡設有郵局、電報站和商店等，而鄰近的其他村莊也會透過尤蒂斯村到其他地方。

尤蒂斯的月曆收入主要會用來維持村委會運作，也會捐款給兒童癌症基金會。（翻攝自ju...
尤蒂斯的月曆收入主要會用來維持村委會運作，也會捐款給兒童癌症基金會。（翻攝自jutis.se網站）

然而在1970年代初，尤蒂斯村幾乎要面臨滅村危機，因為在村落在發展林業的過程中大量使用化學藥劑，導致大多數男性罹患癌症、過早死亡，使得尤蒂斯村成為一個「寡婦村」；過去由男性主導的村莊，後來已經有女性開始嶄露頭角。

村民為自己的村莊感到自豪，希望能透過月曆推廣村莊。尤蒂斯的月曆收入主要會用來維持...
村民為自己的村莊感到自豪，希望能透過月曆推廣村莊。尤蒂斯的月曆收入主要會用來維持村委會運作，也會捐款給兒童癌症基金會。（翻攝自jutis.se網站）

出售裸體月曆的收入將用來支撐尤蒂斯村村委會的運作，一份150元瑞典克朗的月曆，每賣出一本將再捐出20瑞典克朗（約1.9美元）給兒童癌症基金會（Swedish Childhood Cancer Fund）。從2008年至2023年，尤蒂斯村委會總共捐出了將近50萬瑞典克朗給慈善機構。

冰天雪地脫光光　瑞典鄉民推「裸體月曆」做公益救村莊

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