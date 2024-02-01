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脫褲露下體還揚言殺人 費城6旬婦飛機上鬧事 下場曝光

編譯徐榆涵／即時報導
美國60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlines）航班上脫褲子並裸露下體。（取材自TikTok）
美國60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlines）航班上脫褲子並裸露下體。（取材自TikTok）

每日郵報報導，美國一名60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlines）航班上脫褲子並裸露下體，如今遭到聯邦指控多項罪名。

美國檢察官辦公室稱，來自費城的維爾塔斯（Dulce Huertas）被控干擾機組員和乘客、不雅暴露和一般人身攻擊等罪名。

檢察官說，維爾塔斯喝了兩杯雞尾酒，然後在擁擠的走道上脫下褲子，在地板上蹲了下來。當一群乘客厭惡和震驚地謾罵時，她回嗆「我才不在乎」，並對許多人說「去你X的」，更喊道「我要撒尿!」

一段影片捕捉到這起於去年11月發生的事件，隨後在社群媒體上瘋傳。

據報導，當飛機即將降落在費城國際機場時，有人看到維爾塔斯從座位上站起來說「我要小便」。當一名空服員要求她留在位子上時，她對著該名空服員大吼大叫。

飛機降落後，維爾塔斯開始咒罵附近乘客，由於維爾塔斯的行為，機長不得不指示所有乘客留在座位上。當安全帶指示燈熄滅後，乘客開始從座位上起身，維爾塔斯隨即將他們推開，自己走到飛機前部。

隨後，成千上萬的社群媒體用戶在影片中看到，當她走近飛機前部的廁所時，她說，「對不起，各位」，然後脫下褲子和內褲，似乎要在走道上小便。

起訴書稱，該名瘋狂的婦女暴露自己的肛門和生殖器，且附近還有孩童，她也堅稱自己不在乎，但她還是迅速拉起褲子站了起來。

維爾塔斯沒有小便，但她咒罵乘客幾句，接著站起來，衝到飛機前部並與空服員起衝突，據了解，她用腹部撞了一名空服員，對周遭的人大吼大叫，並揚言要殺害多名乘客。

若罪名成立，維爾塔斯將面臨最高21年又3個月監禁、3年假釋以及35.5萬美元的罰款。

美國60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlin...
美國60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlines）航班上脫褲子並裸露下體。（截圖自TikTok）
美國60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlin...
美國60多歲婦女去年在從奧蘭多飛往費城的邊境航空（Frontier Airlines）航班上脫褲子並裸露下體。（截圖自TikTok）

費城 社群媒體

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