「結婚簡單離婚難」名律師籲除了1原因 10徵兆想清楚

結婚很簡單，但是離婚很困難。如果出現10個徵兆，務必考慮清楚。示意圖。（本報系資料照片）

「結婚很簡單，但是離婚很困難」。台灣律師呂秋遠在臉書 表示，對方願意簽字，就會輕如鴻毛，對方不願意簽字，就會重如泰山。婚姻是很難的，一開始就想逃，乾脆別進去最好。如果出現以下10個徵兆，務必考慮清楚。

1是「因為懷孕」，呂秋遠表示，一個沒有愛的雙親家庭，不會比一個有愛的單親家庭要好。婚姻是責任，但是不可以因為責任而進入婚姻。如果想生下來，那就要有獨力扶養的心理準備，不要以為把責任加在對方身上，對方就會一直心甘情願就範。「妳用懷孕要他結婚，他就會用外遇跟妳離婚」。

第2是「因為年紀到了」，呂秋遠表示，把自己定位成有賞味期的產品，然後等著被顧客盤點下架，這是怎麼回事？就算想要小孩，不婚生子也是一種選擇。如果年紀到了，剛好身邊的人是誰就跟誰結婚，「幸福的機率，大概就跟中大樂透一樣高」。

呂秋遠表示，第3是「因為寂寞」，當朋友陸續結婚，帶小孩來參加同學會，感覺一定很糟糕。但是因為寂寞而結婚，很快就會發現，明明兩個人還是寂寞，比起一個人的寂寞，更令人難過。

第4是「因為想脫離原生家庭」，呂秋遠說，結婚就可以脫離原生家庭？對於某些人來說，或許就像是白馬王子解救高塔中的公主一樣。但是，進入另一座高塔，真的會比較好嗎？都成年了，如果一個人都沒勇氣離開這個家庭，如何有勇氣進入另一個家庭？「而且妳確定，新家比舊家好？」

第5是「因為朋友說他很好」，呂秋遠說，妳朋友怎麼不跟他結婚？妳覺得很好才是好，朋友覺得他很好，請把她當情敵就好。要跟他一起生活的是妳，不是她，朋友看到的都是他好的一面，聽的都是妳抱怨的那一面，是好是壞都是妳自己承擔，關她什麼事？

第6是「因為在一起久了」，呂秋遠表示，在一起久了，不見得就很了解妳。而且在一起久了還不想結婚，妳要不要先想想，彼此之間有沒有什麼問題？他的財務、個性、家庭，妳真的了解、真的放心嗎？

以及「因為兩個人一起住生活費比較低」、「因為爸媽要妳結婚」，呂秋遠表示，同居也可以省生活費，「再說一次，離婚很麻煩的」；如果對方父母要求結婚，要想想有什麼陰謀，是不是只想要妳代替媽媽來照顧這個媽寶；如果是自己的父母催婚，是不是怕妳以後沒有人要？「如果是前者，不要這麼折磨自己；如果是後者，不要這麼折磨別人」。

第9是「因為他很有錢」，呂秋遠表示，不要跟豪門結婚，你自己就是豪門。富一代通常很忙，富二代通常錢都還在爸媽手上。婚姻關係中，貧窮不會要人命，背叛才是。婚姻中有錢很好，沒錢自己賺更好。

第10是「因為報復」，呂秋遠表示，為了報復前男友，證明自己有人要，「不是報復他，是報復自己」。結婚以後，前男友只會嘲笑妳，不會幫妳付離婚時的律師費。

呂秋遠表示，事實上，妳只能因為一個原因結婚，「就是愛」。妳可以因為愛，而決定承擔責任，但是不要因為種種世俗的原因，而決定結婚。就像網路流傳的那句話：婚前腦袋進多少水，婚後眼睛就流多少淚。不要相信對方可以給妳幸福，幸福是自己給的，其他任何人都給不起這麼昂貴的東西。

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