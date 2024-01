8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦直播時遭中國小粉紅亂入,他日前帶小熊維尼玩偶重回現場。(截圖自Brendan Kavanagh臉書)

英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦直播時遭中國小粉紅亂入,他27日帶小熊維尼玩偶重回現場,28日又在臉書 宣布鋼琴有了新貼紙,圖中小熊維尼躲在英國國旗後,正中央印著數字8964。

卡瓦納在臉書宣布鋼琴有了新貼紙,圖中小熊維尼躲在英國國旗後,正中央印著數字8964。(截圖自Brendan Kavanagh臉書)

暱稱「K博士」(Dr K)的卡瓦納(Brendan Kavanagh)19日在倫敦聖潘克拉斯(St. Pancras)火車站的公共鋼琴直播演奏時,遭多名手持五星旗、繫著紅圍巾的人以肖像權為由要求停止拍攝,記錄雙方交涉過程的影片在社群媒體引發熱議。

卡瓦納事後留言,表示打算買一件小熊維尼T恤,並在上面印上「8964」。

卡瓦納28日在臉書貼文寫著「我鋼琴的新貼紙」(My new sticker for the piano),貼紙上秀出半張臉藏在英國國旗後面的小熊維尼,而英國國旗正中央則寫著8964這4個數字。

卡瓦納並未對圖片中的「8964」多做解釋,但明眼人都知道,這串數字似乎是在諷刺1989年6月4日中國的六四天安門 事件。

卡瓦納這則新貼文吸引不少網友留言支持,其中一人寫著:「愛你,K博士!台灣擁有言論自由,也不是中國的一部分,中國共產黨如此討厭,我們應該團結反制!」。