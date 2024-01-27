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英國鋼琴家帶「小熊維尼」重返倫敦車站：今天鋼琴前沒有共產黨

中央社／倫敦26日綜合外電報導
英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦火車站直播演奏時，遭手持中國五星旗的人要求停止拍攝。（影片截圖）
英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦火車站直播演奏時，遭手持中國五星旗的人要求停止拍攝。（影片截圖）

英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦火車站直播演奏時，遭手持中國五星旗的人要求停止拍攝。他事後在電視訪談說這是則關於言論自由價值的小故事，還在社媒秀出帶著維尼熊演出的影片。

暱稱「K博士」（Dr K）的卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站的公共鋼琴直播演奏時，遭多名手持五星旗、繫著紅圍巾的人以肖像權為由要求停止拍攝。記錄雙方交涉過程的影片在社群媒體引發熱議。

英國電視節目主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）在「皮爾斯摩根不設限」（Piers Morgan Uncensored）節目中訪問卡瓦納，卡瓦納24日將訪談片段上傳到自己的影音網站Youtube頻道。

皮爾斯摩根問到警察當時的處置時，卡瓦納說，一名女警「完全站在中國人那邊」，因為那群人提到「種族歧視」，女警態度就軟化了，「我說我們又不是在中國，她覺得這句話很無禮，因為圍在鋼琴旁的中國人心裡可能很受傷…我認為，警方在處理這類政治正確問題的時候很慌亂，因為他們覺得會冒犯別人」。

卡瓦納說，那群人制止他拍攝，但他們同時也在拍攝他，並要他刪除影片，只因他們的免責聲明規範別人不能在火車站內拍攝他們；此外，他還得知那段影片可能即將被下架，希望觀眾及時下載。

卡瓦納說：「整件事就是一則關於言論自由價值的迷你寓言，那是一段自發性的直播，卻有人試圖阻止我們，但最後言論自由獲勝。我想這就是此事在全世界獲得這麼多關注的原因。」

皮爾斯摩根提到，卡瓦納彈奏的鋼琴是由英國知名歌手艾爾頓強（Elton John）捐贈。卡瓦納說：「沒錯，『每日快報』（Daily Express）聯繫了艾爾頓的團隊，要求評論那架鋼琴被封鎖的事，但他們知道消息時，鋼琴已經被解封了，所以又可以彈了。」

卡瓦納之後還在臉書（Facebook）與Instagram（IG）貼出拿著小熊維尼布偶表演的照片與影音，寫道「今天彈鋼琴時沒有中國共產黨」（No CCP at the piano today）。

五星旗 種族歧視 社群媒體

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