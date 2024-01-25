阿拉巴馬「氮氣處決」先例 電椅、注射…美史上各種處決皆有爭議

電影「綠色奇蹟」中用電椅處決死刑犯的橋段讓觀眾印象深刻。（取材自IMDb）

阿拉巴馬州打算首開全美先例，以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)的消息，一傳出就引起高度爭議，美國曾經使用的各種處決方式再次引起討論。

史密斯25日晚間在艾特摩爾(Atmore)霍爾曼監獄 (William C. Holman Correctional Facility)死囚牢房伏法，接受氮氣缺氧(nitrogen hypoxia)處決。

改編自恐怖小說大師史蒂芬金(Stephen King)同名作品的2000年熱門賣座影片「綠色奇蹟」(Green Mile)，內容包括電椅處決的駭人情節。故事原型來自於14歲時遭到電椅處決的死刑犯、黑人少年史丁尼(George Stinney)。史丁尼遭控1944年謀殺兩名白人女孩，70年後在2014年洗刷罪名。

1928年，與情人聯手謀殺丈夫的家庭主婦魯絲‧史奈德(Ruth Snyder)接受電椅死刑時，一名攝影師把相機綁在腳踝，偷偷拍下行刑過程。

2014年，奧克拉荷馬州 38歲殺人犯羅克特( Clayton Lockett)接受三劑藥物的注射死刑之後，痛苦掙扎40分鐘才斷氣。

2021年10月，奧克拉荷馬州死刑犯葛蘭特(John Marion Grant)伏法之前高喊「動手吧」，但接受3劑藥物的注射死刑後卻嘔吐、抽搐20多次才死亡。

2022年8月，槍殺前任女友而被判處死刑的殺人犯詹姆斯(Joe Nathan James)接受注射死刑，全程長達3個多小時才死亡，創下美國史上處決時間最長的案例。

2012年，謀殺債主而被判死刑的殺人犯托瑞里(Robert Charles Towery)在亞利桑納州 接受注射死刑，伏法前留下遺言：「我愛我的家人。馬鈴薯，馬鈴薯，馬鈴薯。」根據媒體報導，托瑞里奇怪的遺言其實是傳遞秘密口信給姪子，但托瑞里律師則說，其實托瑞里當時是說：「一切都會沒事的。」

1995年奧克拉荷馬市爆炸案主嫌麥克威(Timothy McVeigh)2001年接受注射死刑之前，要求以兩品脫薄荷巧克力脆片冰淇淋做為最後一餐。