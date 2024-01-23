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「吳亦凡強姦」被北京人大會議點名 列嚴重犯罪典型案例

世界新聞網／輯
吳亦凡遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。(取材自微博)
吳亦凡遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。(取材自微博)

33歲加拿大籍男星吳亦凡2021年涉嫌性侵被逮判處13年有期徒刑附加驅逐出境，去年11月二審駁回上訴，維持原判，今天他出現在北京市人大會議上，被北京高等法院院長當成嚴重犯罪典型案例報告。

中新網報導，1月23日，在北京市十六屆人大二次會議上，北京市高級人民法院院長寇昉作工作報告。寇昉提到，2023年，北京法院依法嚴懲殺人、搶劫、重傷害等嚴重暴力犯罪，審結此類案件650件，常態化開展掃黑除惡鬥爭，審結涉黑惡犯罪一審案件19件，堅決守護群眾生命財產安全。

報告在附件中專門列舉三起依法嚴懲嚴重犯罪典型案例，分別是：范寶勝組織、領導黑社會性質組織案、崔鵬惡勢力犯罪集團案、吳亦凡強姦、聚眾淫亂案。

2020年11月至12月間，吳亦凡在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。北京市朝陽區人民法院以強姦罪、聚眾淫亂罪判處吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。一審宣判後，吳亦凡提出上訴。北京市第三中級人民法院經審理，裁定駁回吳亦凡的上訴，維持原判。

吳亦凡 暴力犯罪 加拿大

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