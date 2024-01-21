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義少女吃了提拉米蘇身亡 只因業者加這1物 遭控過失殺人

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
義大利少女吃了含有牛奶的提拉米蘇後休克身亡；圖為示意圖。（取材自pexels）
義大利少女吃了含有牛奶的提拉米蘇後休克身亡；圖為示意圖。（取材自pexels）

全素餐廳出現「奶製品」後果之嚴重，可能不會只有被客訴這麼簡單、甚至可能因此吃上官司；義大利一間標榜「全素食」的餐廳，因為將含有牛奶的提拉米蘇提供給「乳製品過敏」的20歲女顧客，造成後者當場休克倒地、送加入病房搶救近10日仍不治身亡，震驚當地社會；經過近一年的調查後，作為提拉米蘇供應商的甜點廠，也因此被指控過失殺人。

綜合每日郵報（Daily Mail）等媒體報導，事件發生在當地時間2023年初，位於義大利米蘭的一間素食餐廳；20歲的安娜（Anna Bellisario）在和男友造訪期間，因為自己的過敏症狀，多次向店員詢問提拉米蘇是否為全素，得到肯定回覆後才放心食用，沒想到才吃了兩口，就出現咳嗽、呼吸困難甚至泛起紅疹的症狀，讓兩人瞬間意識到情況不對。

儘管緊急服用抗過敏藥物仍是為時已晚，安娜就在昏厥狀態下被緊急送醫，無奈在加護病房待了十天後仍不治身亡；檢方事後介入調查發現，問題源頭出在該餐廳的甜點供應商，原來廠商在「同一環境」生產純素、非素食的提拉米蘇，且因為沒能嚴格畫分，導致在送貨時意外送錯，這才造成悲劇發生，甜點廠的兩名員工也將依過失殺人罪接受調查。

提拉米蘇加1物秒奪命！義少女休克亡 業者遭控過失殺人

TVBS新聞網

義大利 牛奶

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