我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

洛縣7-11商店頻遭搶劫 1周2次警察撞個正著

北極寒流冰封全美 怎麼保平安？ 「待在室內」就對了

記者張聲肇／即時報導
身障者或無家可歸的人一時找不到溫暖又安全的避風港，急需政府部門提供庇護。(美聯社)
身障者或無家可歸的人一時找不到溫暖又安全的避風港，急需政府部門提供庇護。(美聯社)

北極寒流最近席捲全美，造成至少50人死亡，惡劣天候下，如何保暖、保安？專家建議，最重要的是「待在室內」，避免直接暴露於天寒地凍；但須避免屋內久待的風險：火爐、瓦斯爐、柴爐、電熱器等熱源燒或開動久了，會產生無色無味的一氧化碳。

聯邦疾病防治中心(CDC)說，一氧化碳吸多了容易中毒。小型發電機、汽車暖氣也會製造一氧化碳；休士頓貝勒醫學院急救醫學副教授哈定( Alex Harding)說，一氧化碳中毒的症狀先從頭疼，慢慢有點噁心，最後失去知覺或痙攣。

因此，暖氣房或車內保持通風，確保一氧化碳濃度無害，是「室內保暖」要點。休士頓消防隊長裴尼亞(Samuel Peña)呼籲民眾勿在室內或車庫使用發電機，「為了保暖犧牲了安全」。

美聯社報導，另外要避免身體失溫。由於身體熱量的消失快於產生，停電過久，暖氣失靈，即使在室內，身體也可能失溫。當然，人在室外遭寒風暴雪冰雨襲擊，而穿著不夠保暖，或衣服淋濕的話，身體失溫速度更快。

哈定說，此時最好找個溫暖的場所，暫避風雪，若有食物和飲水更佳，讓身體有新的「熱」源，降低失溫的風險。

身障者或無家可歸的人可能一時找不到溫暖又安全的避風港，休士頓緊急管理處弱勢人口服務組經理歐秋爾(Julian Ochoa)說，近年來，市府人員已加強準備，一旦有極端天候或其他天災情況，可隨時對弱勢族群提供庇護

水管凍結是冰寒天氣帶來的另一大問題，對休士頓等南部人尤其可能構成風險，因為供水系統通常設在屋外，水管專家帕拉(Jose Parra)建議大家，把室外的水管用絕緣體包好，戶外的自動灑水龍頭全部關閉，室內的水龍頭也不要關緊，讓它涓涓滴流，保持流暢，冰點溫度結束後再關緊。「只要事先幾個小動作，就可完全預防」水管破裂。

休士頓 聯邦疾病防治中心 庇護

上一則

運動畫刊傳大量裁員 70年老牌體育雜誌前途未卜

下一則

iPhone稱霸天下或曇花一現？蘋果市占超車三星關鍵

延伸閱讀

寒流來襲 水管凍結保險理賠金額 喬州全美居冠

寒流來襲 水管凍結保險理賠金額 喬州全美居冠
芝城連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增

芝城連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增
連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

熱門新聞

5生肖一月有望升職加薪。示意圖。（unsplash／Fuu J）

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

2024-01-12 23:48
社會上生存，與他人相處時必須包裝自己。圖為星座示意圖。（取材自pexels／Andrea Piacquadio）

性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

2024-01-13 19:41
蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14
施明德與現任妻子陳嘉君（左）。（本報資料照片）

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

2024-01-14 19:36
（圖／健康醫療網提供）

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

2024-01-17 00:00
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27

超人氣

更多 >
谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴