北極寒流冰封全美 怎麼保平安？ 「待在室內」就對了

身障者或無家可歸的人一時找不到溫暖又安全的避風港，急需政府部門提供庇護。(美聯社)

北極寒流最近席捲全美，造成至少50人死亡，惡劣天候下，如何保暖、保安？專家建議，最重要的是「待在室內」，避免直接暴露於天寒地凍；但須避免屋內久待的風險：火爐、瓦斯爐、柴爐、電熱器等熱源燒或開動久了，會產生無色無味的一氧化碳。

聯邦疾病防治中心 (CDC)說，一氧化碳吸多了容易中毒。小型發電機、汽車暖氣也會製造一氧化碳；休士頓 貝勒醫學院急救醫學副教授哈定( Alex Harding)說，一氧化碳中毒的症狀先從頭疼，慢慢有點噁心，最後失去知覺或痙攣。

因此，暖氣房或車內保持通風，確保一氧化碳濃度無害，是「室內保暖」要點。休士頓消防隊長裴尼亞(Samuel Peña)呼籲民眾勿在室內或車庫使用發電機，「為了保暖犧牲了安全」。

美聯社報導，另外要避免身體失溫。由於身體熱量的消失快於產生，停電過久，暖氣失靈，即使在室內，身體也可能失溫。當然，人在室外遭寒風暴雪冰雨襲擊，而穿著不夠保暖，或衣服淋濕的話，身體失溫速度更快。

哈定說，此時最好找個溫暖的場所，暫避風雪，若有食物和飲水更佳，讓身體有新的「熱」源，降低失溫的風險。

身障者或無家可歸的人可能一時找不到溫暖又安全的避風港，休士頓緊急管理處弱勢人口服務組經理歐秋爾(Julian Ochoa)說，近年來，市府人員已加強準備，一旦有極端天候或其他天災情況，可隨時對弱勢族群提供庇護 。

水管凍結是冰寒天氣帶來的另一大問題，對休士頓等南部人尤其可能構成風險，因為供水系統通常設在屋外，水管專家帕拉(Jose Parra)建議大家，把室外的水管用絕緣體包好，戶外的自動灑水龍頭全部關閉，室內的水龍頭也不要關緊，讓它涓涓滴流，保持流暢，冰點溫度結束後再關緊。「只要事先幾個小動作，就可完全預防」水管破裂。