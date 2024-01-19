昔日被當花瓶…性感女星回顧火辣裸照 現已是70億元富婆

莎瑪海耶克身材火辣，年輕時就會拍這種尺度的性感照。（取材自Instagram）

身材火辣、長相美豔的女星，大都免不了被要求要釋放性感，有些人多年後會認為這是「不堪回首的過去」，卻也有人以正面心態來看待，覺得過去曾經有如此美好的身段，並不需要羞恥，而願意再次跟大家分享。來自墨西哥 的性感女神莎瑪海耶克（Salma Hayek），雖然身高不高，卻有十分突出的曲線，年輕時闖蕩好萊塢 ，時常被邀拍攝清涼美照。她響應社群網站上的「懷舊星期日」活動，丟出三張十分養眼、露出側面胸部，以及美腿，「重點部位」呼之欲出的舊照，還寫道：「有人說千萬不要回頭看，但有時候，這才是最好的風景。」

莎瑪海耶克昔日賣性感，現在已是演藝圈最富有的貴婦之一。（取材自Instagram）

莎瑪在好萊塢也是一則相當勵志的故事，從最初只被當成花瓶，在電影裡大都只有「美化畫面」的作用，戲服都是在凸顯上圍，到後來以自製自演的「揮灑烈愛」（Frida）提名奧斯卡影后，現在她更身為全球最大精品集團「開雲集團」CEO佛杭蘇瓦昂希皮諾（François-Henri Pinault）的妻子，夫妻倆各自財產加起來有72億美元，堪稱演藝圈與時尚界最富有的一對，每天都過著奢華的生活。

莎瑪海耶克看似幾乎啥也沒穿，重點部位呼之欲出。（取材自Instagram）

莎瑪證明了「胸大無腦」絕對不是事實，她就有足夠的智慧與手段讓自己爬上巔峰。她的性感舊照也贏得包括「花邊教主」（Gossip Girl）布蕾克萊佛莉（Blake Lively）、「鷹眼」（Hawkeye）傑瑞米雷納（Jeremy Renner）以及凱特 哈德森（Kate Hudson）、梅蘭妮葛莉芬（Melanie Griffith）等大牌紅星按讚。