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侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

搭機搭船趕投票不稀奇 離島的他竟「騎馬」去投票

記者蔡家蓁／金門報導
從台灣來金門的飛機航班，也是班班客滿，不少旅台民眾回金投票。（記者蔡家蓁／攝影）
從台灣來金門的飛機航班，也是班班客滿，不少旅台民眾回金投票。（記者蔡家蓁／攝影）

金門一名王姓男子騎著駿馬到金城中正國小投開票所投票，引起民眾熱議。王姓男子說，怕...
金門一名王姓男子騎著駿馬到金城中正國小投開票所投票，引起民眾熱議。王姓男子說，怕城區的停車位不好找，特別騎馬來投票。（圖／讀者提供）

金門一名王姓男子騎著駿馬到金城中正國小投開票所投票，引起民眾熱議。（圖／讀者提供...
金門一名王姓男子騎著駿馬到金城中正國小投開票所投票，引起民眾熱議。（圖／讀者提供）

今天是投票日，金門的海陸交通依然熱絡，中午12時前的小三通船班搭載率都有八至九成，當中不少台商都說，是專程回來金門投票；此外，從台灣回來金門的飛機航班，也是班班客滿，一位難求，不少旅台的鄉親都在各機場候補，希望返金投票。值得一提的是，有人因為怕找不到停車位，竟然騎馬去金城市區投票，意外引起關注。

「搭船搭飛機趕投票不稀奇，騎馬去投票才有趣...」今天上午11時多，一名王姓男子騎著駿馬到金城中正國小投開票所投票，引起民眾熱議，王姓男子說，怕城區的停車位不好找，特別騎馬來投票，但因為怕馬不見或跑掉，王姓男子的朋友幫他將馬牽到旁邊的停車格等候，馬匹停在停車格的畫面，不少人都覺得很有趣。

據馬友表示，王姓男子年約40多歲，他是突發奇想，才從西山后沙灣騎馬場騎過來投票，預估花了30分鐘才騎到目的地，他們聞訊後，也覺得好玩。

金門小三通航班上午也是接近9成滿，不少台商趕著回來投票。（記者蔡家蓁／攝影）
金門小三通航班上午也是接近9成滿，不少台商趕著回來投票。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通航班今天上午也湧現返鄉投票人潮，不少人都回來投票，有位李姓台商表示，他早在3個月前就計畫回來投票，所以船票跟機票都已訂好，全程一條龍，感覺很方便；也有台商說，搭船的民眾明顯增多，感覺大家都是要回來投票的。

但也有人逆向操作，有名傅姓男子為了回來金門投票，已經候補多時，但都沒買到機票，為了支持屬意的候選人，他特別從桃園搭機到廈門，在搭乘小三通從廈門回金門來投票，不少朋友得知，都說他「超有誠意」，因為這趟投票之旅，大概要花1萬3千多元。

金門縣港務處表示，今天上午小三通的搭乘率有8至9成，其中大多數是台商返鄉回來投票，預估下午人潮就沒有；但接下來返程回廈門的船班，就會開始客滿。

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