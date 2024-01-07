中國光棍湧向東南亞找老婆「尼泊爾媳婦」成熱搜

「一胎化」政策導致大陸人口結構性別嚴重失衡，不少「光棍」開始前往尼泊爾「覓妻」。（圖／微博影片截圖）

因長期執行「一胎化」的生育政策，導致中國人口結構性別嚴重失衡。據官方統計，中國男性人口較女性多出逾3,000萬。過去中國眾多娶不到老婆的單身男子多前往越南 、緬甸 、寮國、印尼等東南亞 國家「覓妻」，如今不少人看上高原山國尼泊爾，「尼泊爾媳婦」更已成為中國網路熱詞。

據鳯凰網報導，近年來在中國社交平台上，常有人分享「尼泊爾娶妻攻略」，並稱當地物價低，因此中國普通收入的男性也有機會再此覓得良緣。

報導指出，目前在中國網路上許多有關尼泊爾找老婆的介紹均聲稱，尼泊爾除女性人口多，尼泊爾女性的個性還很溫馴，不貪物質，沒有「彩禮」（聘金）概念，而且因成長於高原，更能吃苦耐勞，具備中國傳統典型賢妻良母的各種條件。

長期在尼泊爾生活的中國人陳凌靜表示，在尼泊爾首都加德滿都，月薪約人民幣3,000元的廚師、司機、酒店管理者已經算是高薪人群，當地普通女性的月工資僅約人民幣600至700元，因此中國男性在尼泊爾很具「婚機」。

陳凌靜說：「在貧困的尼泊爾女性中，中國男性是特別受歡迎的。」但報導也指出，目前在尼泊爾出現的多是年紀偏大、學歷不高、收入偏低的單身男性，按中國的標準，他們的條件很難在中國「脫單」。