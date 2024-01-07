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飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

TVBS新聞網／編輯 易軍堯 即時報導
眼尖民眾發現同人展對面的「飯店活春宮」。（翻攝自X／@moonblue_jp）
眼尖民眾發現同人展對面的「飯店活春宮」。（翻攝自X／@moonblue_jp）

出門在外「個人隱私」極為重要，無論是飯店的窗簾，或是民宿的布幕遮擋，都能避免讓自己成為焦點；日本一段活春宮畫面在社群平台X引起熱烈討論，疑似到場參加同人展Comic Market 103（C103）的一名女coser，似乎在第一天的活動結束後，和男伴在會場對面的飯店忘情激吻，全然忘記身後的落地窗已經無情出賣自己。

網友「@moonblue_jp」在X發文透露，事情發生在2023年的12月30日、也就是C103同人展的第一天傍晚；眼尖民眾發現會場東京「Big Sight」對面的飯店高樓上，有一對男女正忘乎所以的相摟激吻，女方的褲子更是疑似被褪下，被男方「雙手緊貼」、整個場面刺激不已，讓大批同人展同好、路人紛紛駐足圍觀、拍攝，疑似活春宮的畫面也引起陣陣驚呼聲。

有趣的是，就在當事人下方面兩層樓的房間裡，有一名男住戶或許是聽到嘈雜聲，忍不住探頭到窗邊，一臉問號的表情瞬間成為全場亮點，網友也不禁笑稱，該名男子可能誤以為是被拍攝的男主角，更是永遠想不到究竟是什麼讓自己「如此人氣高漲」。C103是日本最大規模的同人展，於2023年12月30、31日在東京Big Sight舉行，堪稱一年一度的cosplay盛典。

同人展「激摟活春宮」！女coser遭脫褲捏臀　貼窗纏吻全被拍

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