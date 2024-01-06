愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分

Cristiana Love（左）與Rebecca GoodwinI都坦言不喜歡大尺寸。（取材自Insyagram@ / Cristiana Love、Rebecca Goodwin）

不少男性都很在意自己的生殖器尺寸，甚至把尺寸與另一半的性福畫上等號。但部分AV女優不認同這樣的看法。她們認為男性陰莖太大反而是種缺點，讓人在恩愛時感到不適或缺乏硬度。

每日星報報導，性學專家兼播客主持人尼斯塔（Helena Nista）指出，大部分男性特別注重陰莖長度，但女性其實更關注性愛時的感受。若陰莖長度超過7英吋（約17.7公分），可能只會讓女性感到不適。成人平台OnlyFans女星Rebecca Goodwin則指出，尺寸超過6英寸（約15.2公分）就會讓她感到疼痛。不僅如此，她日前在一個播客節目中直言，男性生殖器愈大，反而缺乏硬度。

成人女星Cristiana Love也抱持相同意見。她近日在播客節目「OnlyStans」中透露，陰莖尺寸太大不符合她的喜好。「我只有154公分，恕不接受10英寸（約25公分）」，並強調「小陰莖也值得被愛」前年度閣樓女郎安妮斯頓（Nicole Aniston）受訪時同樣指出，對方的尺寸太大時，恩愛中很難做出許多姿勢，認為一般或偏小尺寸更好。

尼斯塔分析，男性通常會透過AV看到其他人的生殖器。而AV男優能獲選參與AV演出，往往是因為擁有傲人尺寸。導致一般男性已經習慣AV製作者強加給他們的審美觀。

越大越好？AV女優曝「最愛陰莖尺寸」 超過這長度反而扣分

TVBS新聞網