台護理女神賣場秀「原味褲變髮帶」紅到美國 網敲碗：來Walmart表演

謝侑芯2022年穿半透黑色薄紗內衣參觀法國羅浮宮。（翻攝自Instagram@/irisirisss5200）

台灣一名網美謝侑芯曾任護理師，之後轉行經營直播、YouTube ，火辣身材和大膽作風讓她獲封「護理女神」；日前她沒穿胸罩逛賣場，還在展示床上「脫紅色丁字褲綁頭髮」，讓大批老司機暴動，近日該段影片也引起美國媒體紐約郵報注意，特別撰文報導，引起國外網友熱議。

謝侑芯去年12月21日在社群平台X（前稱推特 ）上傳5秒影片，只見她在IKEA賣場內，穿著短薄輕透的白色上衣，由於衣服很貼身，且似乎沒穿內衣，胸前明顯凸出2點，直接在公共場合激凸。她並配文寫下：「哪時候能去你家？ 現在都只能逛逛宜家」。

接著她又上傳一段在IKEA拍攝的影片，這次她坐在展示床上，俏皮地脫下紅色丁字褲，並快速捲成圈拿來綁秀髮，問道：「綁起來好看嗎？」影片已累計超過15萬觀看。

紐約郵報日前以此撰文報導，指謝侑芯擁有約23.3萬Instagram粉絲、24.3萬TikTok粉絲、91萬X粉絲，2022年到法國羅浮宮參觀時，就因穿著半透黑色薄紗內衣拍照引起注目。不過她後來她被法國警察驅趕，最後只得乖乖地穿回黑色大衣。當時也遭不少台灣網友砲轟：「別丟台灣人的臉好不好？」、「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」。

對於她在IKEA的舉動，網友表示：「請他來WalMart（美國連鎖賣場）表演吧，走到哪我都會看」、「她好可愛，跟瑪丹娜 一樣自信」、「她的父母應該感到驕傲」；但也有不少人批評道：「她根本只是在搏關注」、「她也配稱作Influencer（具影響力的人）？她影響了什麼？色情？」。

護理女神謝侑芯「原味褲變髮帶」紅到海外 外國網友：來Walmart吧

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