我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

火箭軍貪腐惹火習近平？傳飛彈裝水而非燃料

艙門高空飛落 波音Max系列噴射飛機大打擊

台護理女神賣場秀「原味褲變髮帶」紅到美國 網敲碗：來Walmart表演

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
謝侑芯2022年穿半透黑色薄紗內衣參觀法國羅浮宮。（翻攝自Instagram@/irisirisss5200）
謝侑芯2022年穿半透黑色薄紗內衣參觀法國羅浮宮。（翻攝自Instagram@/irisirisss5200）

台灣一名網美謝侑芯曾任護理師，之後轉行經營直播、YouTube，火辣身材和大膽作風讓她獲封「護理女神」；日前她沒穿胸罩逛賣場，還在展示床上「脫紅色丁字褲綁頭髮」，讓大批老司機暴動，近日該段影片也引起美國媒體紐約郵報注意，特別撰文報導，引起國外網友熱議。

謝侑芯去年12月21日在社群平台X（前稱推特）上傳5秒影片，只見她在IKEA賣場內，穿著短薄輕透的白色上衣，由於衣服很貼身，且似乎沒穿內衣，胸前明顯凸出2點，直接在公共場合激凸。她並配文寫下：「哪時候能去你家？ 現在都只能逛逛宜家」。

接著她又上傳一段在IKEA拍攝的影片，這次她坐在展示床上，俏皮地脫下紅色丁字褲，並快速捲成圈拿來綁秀髮，問道：「綁起來好看嗎？」影片已累計超過15萬觀看。

紐約郵報日前以此撰文報導，指謝侑芯擁有約23.3萬Instagram粉絲、24.3萬TikTok粉絲、91萬X粉絲，2022年到法國羅浮宮參觀時，就因穿著半透黑色薄紗內衣拍照引起注目。不過她後來她被法國警察驅趕，最後只得乖乖地穿回黑色大衣。當時也遭不少台灣網友砲轟：「別丟台灣人的臉好不好？」、「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」。

對於她在IKEA的舉動，網友表示：「請他來WalMart（美國連鎖賣場）表演吧，走到哪我都會看」、「她好可愛，跟瑪丹娜一樣自信」、「她的父母應該感到驕傲」；但也有不少人批評道：「她根本只是在搏關注」、「她也配稱作Influencer（具影響力的人）？她影響了什麼？色情？」。

護理女神謝侑芯「原味褲變髮帶」紅到海外　外國網友：來Walmart吧

TVBS新聞網 

謝侑芯「賣場脫小丁」紅到國外。（翻攝自X／@irisirisss520）
謝侑芯「賣場脫小丁」紅到國外。（翻攝自X／@irisirisss520）

瑪丹娜 推特 YouTube

上一則

節氣小寒報到 注意禦寒養生 轉運、求財只需簡單一物

下一則

CNN評選2024最值得造訪地點 台灣唯一入榜城市是這裡

延伸閱讀

效仿加州控槍 美國十年可免30萬人死亡

效仿加州控槍 美國十年可免30萬人死亡
南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍

南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍
大潑冷水 美國長債殖利率全周勁升 就業火熱澆熄3月降息希望

大潑冷水 美國長債殖利率全周勁升 就業火熱澆熄3月降息希望
路透：美穩定對中關係 因台灣大選有變數

路透：美穩定對中關係 因台灣大選有變數

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

2024-01-03 16:40
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09
好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」重回北美票房第一。(美聯社)

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

2023-12-31 20:11

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…