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江蘇發現稀有「小p血型」新案例 還找到了全新核苷酸序列

記者黃國樑／即時報導
不規則抗體(抗Tja抗體)鑑定。(取材自每經網)
不規則抗體(抗Tja抗體)鑑定。(取材自每經網)

你聽過這种血型嗎？小p血型。中國「每日經濟新聞」報導，這種極為罕見血型在江蘇發現一例，而這次嶄新的發現極具臨床價值。因為此次發現的稀有的小p血型案例中，發現了全球迄今尚未發現的一種核苷酸序列，並被人類基因庫分配序號：OR900206。

報導稱，中國一般把表型頻率低於千分之一的血型稱為「稀有血型」。根據資料記載，在中國人群中Rh陰性血「熊貓血」約有0.4%，「恐龍血」 所占的比率僅為十幾萬分之一，而小p血型出現頻率低於百萬分之一。目前，中國記錄在案的小p血型僅有9人，相當罕見。

報導說，泰興市人民醫院輸血科主任曹國平介紹，多年前他曾遇到這種特殊的血型，當時因種種原因，沒能進一步進行基因分析。多年後，在血液檢測時，他又發現了這個特殊血型，「這種血與受血者配型都不成功，出於職業的本能，我一下子想到了當年那個人，仔細一查，還真是同一個人。 」

曹國平對此格外重視，經過檢測再次確認此人是十分罕見的小p血型。同時曹國平對此血進行基因定序，更神奇的事情發生了，此例基因定序結果與所有已報導的小p血型基因突變結果還不一樣。

2023年12月，曹國平將定序結果發給人類基因庫，經認證此稀有的小p血型中發現了全球迄今尚未發現的一種核苷酸序列，並被基因庫分配序號：OR900206。這次嶄新的發現，極具臨床價值。

專家提醒，因為血型稀有，稀有血型群體平時必須格外注意自身健康安全，也可以提前儲備自體血液，或諮詢當地血庫庫容，以滿足用血需求。

報導說，生活中我們通常認識的是ABO血型和Rh陰性血型(熊貓血)，而「恐龍血」──類孟買血型、「黃金血」──Rhnull、A亞型之A3血型(目前全球僅一人，在中國南京)及小P血型，被稱為除「熊貓血」以外的四大稀有血型。

報導說，1927年由奧地利生物學家蘭德斯泰納發現P血型。目前P血型共有七個分型(P1、P2、LEK+、LEK-、p、P1K、P2K)，前四種在人群中常見，後三種則罕見。其中小p血型紅血球上缺乏所有P型的特異性抗原，血清中存在抗Tja抗體。

在臨床上，若一般患者接受了含有Tja抗體的血液(小p血型)，會引起溶血性輸血反應，反之，小p血型的人需要輸血時，只能接受ABO同型或O型且同時還得是小p型血，否則會引起嚴重的溶血性輸血反應而危及生命。如果是女性，會導致習慣性流產與死胎。

檢測 恐龍

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