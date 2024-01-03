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日本電車太囉嗦？歐美人怨被當小孩：住再久都不習慣

聯合新聞網／ 即時報導
歐美人認為日本在搭電車等場合時，有太多繁瑣的提醒。(取材自ingimage)
歐美人認為日本在搭電車等場合時，有太多繁瑣的提醒。(取材自ingimage)

講究小細節的日式禮儀，是日本的一大特色。然而，雖然很多時候日式的細膩服務，確實讓客人感到賓至如歸，不過近來日本媒體，也注意到有時不必要的禮節過多，造成他人不便的地方。特別是歐美的客人，更是對某些文化無法認同，即使在日本住久了，都還是感到難以適應。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，許多歐美人來到日本生活，都認為日本環境整潔、服務優良，一般人也相對親切，大眾交通運輸都很準時，食物也很好吃，也有很多人來到日本以後，和日本人交往結婚，非常融入在地。

不過，有一些外國人卻認為，日本社會文化有類似「不必要的禮節太多」、「太過在意他人想法」、「面對客訴太軟弱」等問題。這是因為在日本，往往都是以「不要造成他人不愉快」為前提，採取主動迴避的行事原則，來避免客人產生糾紛。然而也正是因為這樣，讓歐美人認為，有時一些禮節、說明實在太過繁複了，好像把人當成小孩子，從零開始教導一樣。

好比像是坐個電車，常常都有自動語音，不斷播送「因為電車會產生搖晃，請握好把手」、「請大家靠攏坐，盡量挪出位子」、「在車門邊的旅客，請先下車到月台，讓車內其他旅客下車」等等，這些過頭的叮嚀，都是其他國家沒有的；甚至也有外國人在日本待久了，依然不習慣這樣的模式，覺得公共場合的說明實在太多，感到十分煩人。

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