毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

紐約郵報報導，16世紀先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）在預言集「百詩集」（Les Centuries）中精準預言希特勒崛起、九一一恐怖攻擊、新冠肺炎疫情等重大事件，殊不知邁入2024年不出幾小時，諾查丹瑪斯預言再度應驗，日本 能登半島強震加大火恰好呼應詩文對2024年的預言，「乾枯大地將變得更加焦乾，並且有洪水 出現」。

日本石川縣能登半島今年元旦下午發生規模7.6強震，截至現在死亡人數增至62人。地震 造成許多房屋傾倒，縣內輪島市發生大規模火災，當地具有千年歷史的早市朝市通周邊逾200間商店和民宅燒成灰燼。如今輪島市中心被燒得焦黑一片，還散落滿地的房屋殘骸。

地震發生當下，日本氣象廳緊急發布高度1至3公尺的「海嘯大警報」，當時沿岸地區遭到猛烈大浪侵襲，不少房屋和汽車被捲入海中，沿岸居民紛紛逃往高處的安全避難所。

種種現象正好應驗諾查丹瑪斯在「百詩集」中對2024年的預言，「乾枯大地將變得更加焦乾，並且有洪水出現」，不由得令人毛骨悚然。

諾查丹瑪斯是法國猶太人，精通拉丁文、希伯來文等多種語言，身兼醫師、學者和詩人等不同身分，在1555年出版「百詩集」。

「百詩集」採用四行詩的句式，以隱語書寫，因而晦澀難解。直到後人發現內容與時局多有吻合，「詩集」便以「預言書」的形式流傳400多年。

而後人比對「百詩集」內容指出，其中成功印證法國大革命、希特勒崛起、甘迺迪遇刺以及飛機與原子彈的發明。