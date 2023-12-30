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日軟飯男擁「4妻2女友」輪流睡 發豪語要生54個孩子

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 即時報導
日本北海道札幌一名35歲男子渡部龍太過著「一夫多妻」的生活。(取材自X@12ryuta26)
日本北海道札幌一名35歲男子渡部龍太過著「一夫多妻」的生活。(取材自X@12ryuta26)

日本北海道札幌一名35歲男子渡部龍太過著「一夫多妻」的生活，他現在有4名妻子、2個女朋友、3個孩子，而且會輪流到妻子的房間與她們一起睡覺；已經失業10年的渡部龍太沒有收入，所以生活開銷全部都是妻子、女友們共同分擔。渡邊龍太表示，據說江戶時代的武將德川家康有53個孩子，他甚至發下豪語稱要生下54個孩子，超越德川家康的紀錄。

日本《Abema TV》報導，渡部龍太從4年前開始嘗試一夫多妻。他是在約會交友軟體上認識1號妻子陽咲，後來他也同時跟2號妻子彩花、3號妻子千晴繼續約會。2年後，他們開始作為一個團體在一起生活，他們找到了一棟有4個房間的房子，目前渡部龍太與其中3名妻子同居，第4位妻子以前也曾同住一段時間，不過目前暫時分居。

由於日本在法律上並不允許一夫多妻制，因此渡部龍太並沒有跟妻子們正式登記結婚。他表示自己計畫跟妻子們反覆結婚、離婚，因為日本的規定是女方在結婚時改為夫家的姓，這樣家裡的每一個人都會跟他一樣姓「渡部」。

為了防止衝突，渡部龍太也制定了規則，會依照1號妻子、2號妻子、3號妻子的順序輪流與她們約會、相處，渡部提到，「一開始我們都睡在同一個房間，但睡眠品質因此變差，睡得不好，所以我現在會按照順序去每位妻子的房間，一次睡一天晚上。」

即使是一夫一妻的家庭，也很容易因為育兒發生一些爭執，但在渡部龍太家，反而很少因為育兒吵架，因為妻子們會「共同養育」孩子，例如由2號妻子彩花照顧1號妻子陽咲的孩子，而陽咲則照顧3號妻子千晴的孩子。渡部也會煮飯、做家事、照顧孩子，他表示，「每天都很開心，因為我們像朋友一樣住在一起，互相幫助、互相依靠。」

渡部龍太說，他喜歡女性，而且不認為多角戀有什麼問題，「只要你平等地愛她們，花同樣的時間在她們身上。」渡部來說，江戶時代的將軍德川家康據說有53個孩子，是歷史上最多的紀錄，而渡部想要有54個孩子來打破這個記錄。

不過，渡部一家每個月的生活費約為85萬日圓（約6072美元），這些錢全部是由妻子和女朋友來負擔，渡部也自稱「軟飯男」，主要負責做家事和煮飯。渡部24日還在推特上宣布，他已經找到了5號妻子的候補人選，他們也趁平安夜一起玩耍。

日軟飯男同時擁「4妻2女友」輪流睡覺　發豪語要生54個孩子

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