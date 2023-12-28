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明明認識卻忘了對方名字怎麼辦？國際禮節專家：別露饀

編譯季晶晶／綜合外電
如果你已經見過對方好幾次，卻仍然記不得他或她的名字，禮節專家囑咐別露饀。示意圖。（圖／Ingimage）
如果你已經見過對方好幾次，卻仍然記不得他或她的名字，禮節專家囑咐別露饀。示意圖。（圖／Ingimage）

財經網站CNBC報導，如果你已經見過對方好幾次，卻仍然記不得他或她的名字，教導言行舉止禮節的專家囑咐別露饀，可以靠手機幫忙擺脫這種尷尬場面。

哈佛大學商學院畢業、禮儀學校Institute Sarita創辦人、在Netflix主持國際禮儀指南（Mind Your Manners）節目的何佩蓉（Sara Jane Ho）說，她會告訴對方，她新買了一部手機，丟失所有聯絡人的資料，問對方「能再輸入一次你的號碼嗎？」

如果是新認識的朋友，甚至不必編故事。可以說想保持聯絡，請他們輸入電話號碼或Intagram帳號。 

假使在社交場合上碰面，不妨「把他們介紹給別人，那麼他們就會互相自我介紹」。

另一位禮節專家Diane Gottsman建議，可以先偷偷向身邊的人求助。例如看到房間另一頭有叫不出名字的人，可以問與你一起出席的伴侶或派對主辦人。如果是自己繳約的派對，乾脆請每個人都戴上名牌以避免這種尷尬。

但有時候，掏手機和互相自我介紹都不管用、叫「親愛的」又太假，Gottsman認為不如真誠告知：「天啊，我知道我已經連續三年見到你，但請提醒我你的名字。」

哈佛大學 Netflix

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