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聖誕節前夜 曼哈頓假日氛圍濃 華埠餐廳生意興旺

億萬富豪去哪過聖誕？財富管理專家曝「密集度最高」的是這些度假勝地

編譯林聰毅／綜合外電
世界上一些最富有的人經常會選擇去歐洲或北美的滑雪勝地、或是加勒比海度假村過聖誕節。圖為瑞士滑雪勝地格施塔德（Gstaad）。（美聯社）
世界上一些最富有的人經常會選擇去歐洲或北美的滑雪勝地、或是加勒比海度假村過聖誕節。圖為瑞士滑雪勝地格施塔德（Gstaad）。（美聯社）

許多人都是在家中與朋友或家人一起度過聖誕及新年假期，但億萬富豪經常搭乘私人飛機前往歐洲與北美知名的滑雪小鎮、或是加勒比海的度假村。

多位財富管理專家告訴Business Insider，世界上一些最富有的人確實選擇在「家裡」度過聖誕節，但通常不是在他們的主要住所。在這個重要的日子，在歐洲皇室欽點的瑞士滑雪勝地格施塔德（Gstaad）的豪華小屋、法國西印度群島領地聖巴茨島（St. Barts）的遊艇，或是加勒比海每晚3,000美元的高檔飯店，經常可以看到他們的身影。

奢華造型和購物公司LaLaLuxe的創辦人貝梅說，無論是懷俄明州的牧場、或是美國麻州的瑪莎葡萄園島的海灘豪宅，都是他們可能度假場所。她說：「很多人在科羅拉多州滑雪勝地小鎮亞斯本（Aspen）蓋了很多大房子，讓全家人都可以一起度過這段時光。」

根據Wealth-X，這座科羅拉多滑雪勝地，是財產逾3,000萬美元富豪聚集密度最高的地方，每67位居民中就有一人有此身價，貝佐斯（Jeff Bezos）和戴爾（Michael Dell）等知名億萬富翁，都曾在此地現蹤。

專注於精品和富人的顧問業者Barton的創辦人卻斯特菲爾德說，美國其他受歡迎的滑雪勝地，還包括位於加州和內華達州的太浩湖（Lake Tahoe），以及科羅拉多州的韋爾（Vail）。

在歐洲，瑞士著名的滑雪勝地有格施塔德和韋爾比耶（Verbier）；奧地利的基茨比厄爾（Kitzbühel）以其每年舉行的高山滑雪比賽而聞名。至於位於法國阿爾卑斯山的谷雪維爾1850（Courchevel 1850），堪稱舉世最豪華的滑雪度假村，曾因接待英國足球明星貝克漢夫婦、搖滾巨星艾爾頓強，以及英國王儲威廉夫婦等貴賓而名聲大噪。

卻斯特菲爾德談到超級富豪時說：「他們喜歡去那些舉世公認是出名的城鎮、高級場所的地方。」基茨比厄爾設有享譽國際的日本餐廳Zuma分店，谷雪維爾設有豪華酒店Cheval Blanc的分店。

對於喜歡溫暖氣候的人，加勒比海仍是個受歡迎的目的地。聖巴茨是除夕夜特別受歡迎的目的地，在這裡曾經看到亞馬遜創辦人貝佐斯、影視大亨葛芬（David Geffen）、Google共同創辦人布林、LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）、媒體大亨、福斯廣播公司創辦人迪勒（Barry Diller）等億萬富豪的遊艇。

安提瓜的瓊比灣島（Jumby Bay）也是一處很受歡迎的度假勝地，據報美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey） 和維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）在此擁有豪宅。這裡飯店客房的起跳價則為每晚2,700美元，但億萬富翁可能會待在每晚要價13,300美元的別墅。

在天氣暖和的非洲大陸，富人會到肯亞歐喬基（Ol Jogi）和坦尚尼亞薩阿納尼島國家公園（Saanane Island National Park）等野生動物保護區租用私人別墅，這裡每晚的租金更高達4萬美元。

貝佐斯 科羅拉多州 懷俄明州

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