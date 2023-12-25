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亞運連破世界前3獲封「棋靈王」 許皓鋐：但我沒看過…

記者陳宛晶／台北即時報導
台灣棋士許皓鋐獲頒體育運動精英獎特別獎。(記者余承翰／攝影)
台灣棋士許皓鋐獲頒體育運動精英獎特別獎。(記者余承翰／攝影)

今年因杭州亞運圍棋男子個人金牌震撼各界，「台灣棋靈王」許皓鋐今天領取體育運動精英獎特別獎，期許未來圍棋站上運動更高殿堂；有趣的是，被問到「棋靈王」封號，回應令人有點意外，「我沒看過棋靈王…」。

「棋靈王」是日本漫畫，2001年改編為電視動畫，台灣於2001年到2003電視播出。而許皓鋐2001出生，年僅22歲。

許皓鋐今年在亞運一舉成名，晉級路上連掃世界排名第2的朴廷桓、世界第1申真諝與世界第3柯潔，以世界排名第35之姿奪金，被譽為含金量超高的一面金牌，也是台灣的新歷史，這是中華代表團史上在圍棋項目的第一面金牌。

許皓鋐獲頒特別獎，以招牌的1號表情收下獎座，他在致詞時表示，對圍棋來說，要進入亞運是很難的事，因為亞運經歷一段長時間充實的訓練，感謝國訓、家人、朋友，讓他可以心無旁騖盡情享受比賽，也期待未來圍棋項目可以進入運動賽會更高殿堂。他也現場推廣圍棋，「圍棋是很有趣的運動，規則很簡單，不分年紀都可以很快學會，希望有更多人參與，更關注下圍棋的選手。」

在非黑即白的圍棋世界裡，許皓鋐自認算是有點天分，讓他在這一路上走來更堅定、更踏實；被進一步追問需要怎樣的天份，他說：「我也不知道具體來說是什麼，但是有天分，開始學之後，會比一般人來得快。」他說今年從亞運開始，經歷不可思議的一段旅程，「對我來說，算是滿值得紀念的一年。」

有趣的是，許皓鋐這面亞運金牌為自己帶旺知名度，也開始有了「棋靈王」的稱號，被問到是否喜歡這個稱呼，他說：「我是沒有太多想法，我沒有看過棋靈王，但這稱號還不錯。」

許皓鋐 杭州亞運 日本

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