夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

美國惡霸犬，示意圖，非新聞人事物。(路透)

身材壯碩且兇猛的「美國惡霸犬」（American Bully）先前因不斷傳出攻擊人類、甚至有人死亡的悲劇發生，今年9月正式被英國政府列為禁養，近期的消息指出有對夫妻今年8月在家中發生親密關係時，竟被飼養的惡霸犬咬傷，最終顧慮到家中的小孩而不得不將牠送走，這隻惡霸犬如今更面臨被安樂死的命運。

BBC報導，這隻今年2歲、名為漢克（Hank）的惡霸犬由英國卡馬森郡（Carmarthenshire）的一對夫妻飼養，今年8月2日，正當32歲丈夫史考特（Scott Thurston）與妻子貝爾（Leanne Bell）情投意合、開始享受性愛時，漢克突然出現並攻擊史考特。

據悉，史考特的左前臂和下巴均被咬傷，貝爾隨即報警，根據警方隨身攝影機拍下的影片，他們到達事發地時聽到史考特正試圖為漢克戴上嘴套，甚至可以聽到貝爾對兩名警察說「我有四個孩子，我喜歡這隻狗，但我不能讓牠與孩子們共處」。

警方隨後於8月19日扣押漢克，並將牠安置在警局的狗舍中，後續便以「具有危險性」為由，尋求將牠安樂死的法律路線。當時警方代表萊文登（Frederick Lewendon）指出「事件確實可能變得更糟，這隻狗能造成重大安全問題」，更警告「雖然史考特的傷勢並不嚴重，但下次可能就不是小傷，甚至可能是孩子受傷」。

最終地方法官下達安樂死的決定，理由是「漢克對家裡的四個小孩造成重大擔憂」，史考特和貝爾得知結果、離開法庭時拒絕回應。根據英國政府的新法，從2023年12月31日起，所有美國惡霸犬在公共場合都必須拴繩並戴上嘴套，2024年2月1日起飼養惡霸犬將被視為違法，除非主人有成功申請。

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