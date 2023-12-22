我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

好市多Target聖誕買氣旺 龍年特色禮品吸睛

全球首例 英國夫婦從北極開電動車到南極 耗時9個月、近3萬公里

編譯徐榆涵／即時報導
英國蘇格蘭一對夫婦近日完成駕駛電動車往返地球南北極共3萬公里旅程，創全球先例。（取材自Instagram）
英國蘇格蘭一對夫婦近日完成駕駛電動車往返地球南北極共3萬公里旅程，創全球先例。（取材自Instagram）

英國蘇格蘭一對夫婦近日完成駕駛電動車往返地球南北極共3萬公里旅程，創下全球先例。

BBC報導，蘇格蘭冒險家拉姆齊（Chris Ramsey）和朱莉（Julie Ramsey）今年3月駕駛Nissan Ariya電動車，從加拿大地磁北極出發，耗時9個月、行駛共3萬公里，於12月15日抵達南極目的地，成為全球首例。

夫婦倆在社群媒體發文說，「我們成功了！經過南極洲探險最後一站的艱苦考驗，我們終於結束了（行程）。」

他們首先駕駛到加拿大，接著向南穿越美國並抵達更南邊的南美洲。

拉姆齊表示，「經過多年規畫，感覺不太真實。我一直對電動車的驚人能力充滿信心。」但他也強調，這比他想的還要艱難，讓抵達終點變得更有價值，稱與妻子共同創造歷史。

朱莉說，「這是一趟超棒的旅程，有我們遇到的人、所結交到的朋友以及得到的支持。」

兩人沿途使用充電站替電動車充電，但在沒有電力來源的極地地區，兩人使用5kW風力渦輪機或原型太陽能混合充電來解決。

而這一切對拉姆齊夫婦而言並不陌生，兩人曾在2017年蒙古拉力賽中，駕駛一台經過改裝的Nissan Leaf電動車行駛超過1.6萬公里。

來源：Nissan

電動車 加拿大 Nissan

上一則

「一起來打棒球吧」大谷翔平母校開箱愛心手套 學弟妹稱獲得力量

下一則

聖誕節「陰莖骨折」案例暴增 醫：這體位恐讓下體腫成茄子

延伸閱讀

中國電動車、太陽能產品 白宮擬提高進口關稅

中國電動車、太陽能產品 白宮擬提高進口關稅
電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重

電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重
109分局慶聖誕 表彰最佳警察、志願者、捐贈者

109分局慶聖誕 表彰最佳警察、志願者、捐贈者
莫迪連任穩了？印度執政黨地方選舉大贏

莫迪連任穩了？印度執政黨地方選舉大贏

熱門新聞

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01
中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
詹姆斯卡麥隆。(圖:迪士尼提供)

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

2023-12-18 23:14
紐約甘迺迪機場。(本報資料照片／記者劉梓祁攝影)

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023-12-19 19:34
四星座最自律，冬天也不賴床。（取材自pexels／攝影Acharaporn Kamornboonyarush）

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

2023-12-16 22:30

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦