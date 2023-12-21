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各國汙水檢測病毒劇增 科學家懷疑變異株JN.1專攻腸道

編譯劉忠勇／綜合外電
世界衛生組織已於19日將JN.1列為「需留意變異株」。（取材自WHO官網）
世界衛生組織已於19日將JN.1列為「需留意變異株」。（取材自WHO官網）

各國在汙水中檢測到COVID-19變異株JN.1數據劇增，讓科學家不禁懷疑，這種在冬季激增的病毒株，是否專門攻擊人類的腸道。

彭博報導，目前證據仍然有限且尚在理論階段，沒有數據顯示更多的人因為Covid出現嚴重的消化系統病況。不過，雪梨的病毒學家 Stuart Turville 表示，毫無疑問的是，新冠病毒已改變入侵細胞的條件，吻合病毒更容易感染腸道在內的特定組織的現象。

這只是JN.1相關的眾多爭議之一。這種變異株相當容易傳染且可避開免疫系統，有些科學家認為需要另外命名，以示跟高傳染性的原變種Omicron區隔。

Turville 所在的新南威爾斯大學實驗室自疫情以來一直在追蹤病毒入侵途徑。他指出，「JN.1入侵方式與我們在2020年看到的方式明顯不同，目前處於此路徑趨勢的巔峰」。

JN.1是近兩年出現的增長最快的變異株。世界衛生組織（WTO）已於周二將JN.1列為「需留意變異株」，原因是增長快速，且可能增加北半球呼吸道病毒負擔。據WTO表示，最近的追加疫苗配方應能有效對抗JN.1。

這種變異株出現於8月，來自超突變的BA.2.86，或稱為Pirola變異株。雖然Pirola並不特別引人注目，但東京大學科學家本月發表報告說，突變產生的JN.1導致了更大的傳播能力且能避開免疫系統。

奧地利、德國、荷蘭、瑞士和新加坡在內多國的汙水檢測結果，均檢出JN.1一致且倍增的趨勢。WHO流感標準暨研究合作中心主任 Kanta Subbarao 說：「在汙水中檢測到比率跟omicron 出現初期時一樣高。不過，目前為止，我們並未觀察到相對應的住院人數增加。我認為我們需要繼續關注這一情況。」

汙水的檢測結果可能反映社區中高流通的情況，而非更頻繁或更嚴重的腸道感染導致長時間較多的排泄。

根據荷蘭2020年開始追蹤症狀數據的紀錄，2021年11月止，腹瀉並非COVID患者頻繁出現的症狀。

檢測 WTO 新加坡

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