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「旺卡」首映奪北美周末票房冠軍 被讚「成人也想有的童話」

中新社／洛杉磯17日電
「旺卡」贏得本周末票房冠軍。圖為劇照。（美聯社）
「旺卡」贏得本周末票房冠軍。圖為劇照。（美聯社）

新片「旺卡」（Wonka）首映飄紅，輕鬆贏得北美單日與周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo 17日發布的電影市場數據，32部影片北美周末票房（12月15日至17日）報收約7390萬美元，較前一周末略有增長。

奇幻歌舞喜劇片「旺卡」自15日亮相以來穩居北美單日票房榜首，並以約3900萬美元首映周末票房隻手撐起該統計周期北美周末總票房半壁江山。加上占比逾七成的北美以外市場，其總票房已達1.51億美元。

「旺卡」由英國電影人保羅‧金（Paul King）執導並聯合編劇，被影迷暱稱為「甜茶」的好萊塢明星提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、英國影星休葛蘭（Hugh Grant）、奧斯卡獎最佳女主角獎得主奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）等組成星光熠熠的演員陣容，28歲的提摩西夏勒梅還憑此片獲第81屆美國電影電視金球獎音樂/喜劇類電影最佳男主角提名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分66、爛番茄新鮮度84%（239評），CinemaScore打分為A-。有觀眾稱，這部電影溫暖而美好，是成年人也想擁有的童話。

動作冒險劇情片「饑餓遊戲：鳴鳥與蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）以約580萬美元周末票房續居本期榜單次席。該片北美累計票房現約1.45億美元，總票房接近2.9億美元。

日本動畫界傳奇人物宮崎駿新作「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron，又譯「你想活出怎樣的人生」）第二個上映周末票房環比下跌約60%，以約517萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。目前這部動畫片在北美累計收獲約2314萬美元，總票房接近1.1億美元。

科幻動作劇情片「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）以約488萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。這部哥吉拉誕生70周年之際推出的怪獸電影迄今北美票房約3426萬美元、總票房約6409萬美元。

值得關注的是，第80屆威尼斯電影節主競賽單元金獅獎影片「可憐的東西」（Poor Things）8日在北美小範圍亮相，隨著放映影院有所增加，第二個上映周末票房環比上漲92.8%，以約128萬美元從上期榜單第17名躍升本輪排名第9位，憑藉僅僅兩位數的放映影院數量沖入北美周末票房十強。

「可憐的東西」由尤格‧藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導，奧斯卡獎最佳女主角獎得主艾瑪史東（Emma Stone）擔綱主演，並憑此片獲第81屆美國電影電視金球獎音樂／喜劇類電影最佳女主角提名。目前主要電影網站對這部喜劇科幻劇情片的評價為IMDb評分8.5、MTC評分87、爛番茄新鮮度93%（218評）。

新的一周新片雲集，喜劇劇情片「美國小說」（American Fiction）、傳記劇情片「鐵爪」（The Iron Claw）、奇幻動作片「水行俠：失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）、愛情喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）、動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）等均將於22日公映。

奧斯卡獎 金球獎 好萊塢

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