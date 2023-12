「旺卡」首映奪北美周末票房冠軍 被讚「成人也想有的童話」

「旺卡」贏得本周末票房冠軍。圖為劇照。(美聯社)

新片「旺卡」(Wonka)首映飄紅,輕鬆贏得北美單日與周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo 17日發布的電影市場數據,32部影片北美周末票房(12月15日至17日)報收約7390萬美元,較前一周末略有增長。

奇幻歌舞喜劇片「旺卡」自15日亮相以來穩居北美單日票房榜首,並以約3900萬美元首映周末票房隻手撐起該統計周期北美周末總票房半壁江山。加上占比逾七成的北美以外市場,其總票房已達1.51億美元。

「旺卡」由英國電影人保羅‧金(Paul King)執導並聯合編劇,被影迷暱稱為「甜茶」的好萊塢 明星提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、英國影星休葛蘭(Hugh Grant)、奧斯卡獎 最佳女主角獎得主奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)等組成星光熠熠的演員陣容,28歲的提摩西夏勒梅還憑此片獲第81屆美國電影電視金球獎 音樂/喜劇類電影最佳男主角提名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分66、爛番茄新鮮度84%(239評),CinemaScore打分為A-。有觀眾稱,這部電影溫暖而美好,是成年人也想擁有的童話。

動作冒險劇情片「饑餓遊戲:鳴鳥與蛇之歌」(The Hunger Games:The Ballad of Songbirds& Snakes)以約580萬美元周末票房續居本期榜單次席。該片北美累計票房現約1.45億美元,總票房接近2.9億美元。

日本動畫界傳奇人物宮崎駿新作「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron,又譯「你想活出怎樣的人生」)第二個上映周末票房環比下跌約60%,以約517萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。目前這部動畫片在北美累計收獲約2314萬美元,總票房接近1.1億美元。

科幻動作劇情片「哥吉拉-1.0」(Godzilla Minus One)以約488萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。這部哥吉拉誕生70周年之際推出的怪獸電影迄今北美票房約3426萬美元、總票房約6409萬美元。

值得關注的是,第80屆威尼斯電影節主競賽單元金獅獎影片「可憐的東西」(Poor Things)8日在北美小範圍亮相,隨著放映影院有所增加,第二個上映周末票房環比上漲92.8%,以約128萬美元從上期榜單第17名躍升本輪排名第9位,憑藉僅僅兩位數的放映影院數量沖入北美周末票房十強。

「可憐的東西」由尤格‧藍西莫(Yorgos Lanthimos)執導,奧斯卡獎最佳女主角獎得主艾瑪史東(Emma Stone)擔綱主演,並憑此片獲第81屆美國電影電視金球獎音樂/喜劇類電影最佳女主角提名。目前主要電影網站對這部喜劇科幻劇情片的評價為IMDb評分8.5、MTC評分87、爛番茄新鮮度93%(218評)。

新的一周新片雲集,喜劇劇情片「美國小說」(American Fiction)、傳記劇情片「鐵爪」(The Iron Claw)、奇幻動作片「水行俠:失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)、愛情喜劇片「愛愛愛上你」(Anyone But You)、動畫片「飛鴨向前衝」(Migration)等均將於22日公映。