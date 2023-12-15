奧斯卡影后潔癖過頭影響「性」致 直呼 ：小弟弟很危險

珍妮佛勞倫斯（右）在電影中免不了有親熱戲，都需要心理建設。(取材自IMDb)

別看銀幕上的性愛場面，男女主角演來似乎旁若無人，其實有些人真的是為了藝術超級犧牲，私下不一定很喜歡「做」！

奧斯卡 影后、目前已為人妻母的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence，1990年8月15日—），自從在電影圈急速走紅後，免不了要拍些激情場面，可是她受訪時直接坦白：「我是會叫的狗不咬人，大家聽我講得很開心，好像我很喜歡這些事，事實上我並不是很愛，我回顧自己過往的性生活，幾乎都是跟男朋友，我的口氣聽起來像是我好愛『做』，根本就沒有。」

到底問題出在哪？珍妮佛承認：「我太怕被細菌感染，就是因為怕成這樣，我都沒有因為『愛愛』被傳染過，『小弟弟』是很危險的喔。要是我把自己丟到可能被傳染的險境中，醫生早就包圍在我身邊了，我就是怕到這種程度。」