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近平、小平分不清楚？拜登「口誤影片」在美中社群瘋傳

編譯盧思綸／即時報導
總統拜登。（歐新社）
總統拜登。（歐新社）

南華早報報導，總統拜登上月底出席科羅拉多訪察風力發電機廠，演講談到拜登經濟學時，口誤將中國領導人習近平講成已逝前領導人鄧小平，儘管白宮事後在文字稿中修正，仍不敵見獵心喜的網民在社群平台瘋傳影片。

拜登說：「我在喜馬拉雅山對鄧小平講，我對每個世界領袖都說過：押注反對美國人民從不、從不、從不是明智之舉。」

鄧小平是中國80年代期間最高領導人，26年前於1997年因病逝世，這段話對象應是中國現任領導人習近平。拜登時常在言談中提到習近平，說兩人都任職副手時便相識。

不止如此，拜登後來向南韓企業工廠負責人發表談話時又把韓國總統尹錫悅講成韓國前總統文在寅，「我是你們領導人文先生的朋友」。

儘管白宮事後火速在文字稿中修正口誤之處，仍不敵見獵心喜的網民，紛紛張貼影片在社群平台X瘋傳，包括之前口誤的片段也被挖出來嘲笑這位高齡81歲的美國總統。

就連在審查嚴格的中國內網，社群平台微博也出現拜登口誤貼文，吸引超過上百人評論，「幕僚肯定嚇死了」、「鄧小平和拜登差了一個世代，他們怎麼在喜馬拉雅山聊天的？」

事實上拜登和鄧小平確實見過面。1979年4月，拜登當時還是參議員，作為中國建國後首批出訪的美國國會代表團一員。

拜登 習近平 喜馬拉雅山

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