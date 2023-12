近平、小平分不清楚？拜登「口誤影片」在美中社群瘋傳

南華早報報導,總統拜登 上月底出席科羅拉多訪察風力發電機廠,演講談到拜登經濟學時,口誤將中國領導人習近平 講成已逝前領導人鄧小平,儘管白宮事後在文字稿中修正,仍不敵見獵心喜的網民在社群平台瘋傳影片。

拜登說:「我在喜馬拉雅山 對鄧小平講,我對每個世界領袖都說過:押注反對美國人民從不、從不、從不是明智之舉。」

“I've said this to Deng Xiaoping in the Himalayas."

