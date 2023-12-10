宮崎駿「蒼鷺與少年」 拿下北美周末票房冠軍

日本動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）在最新一期北美周末票房排行榜上力拔頭籌。（美聯社）

日本 動畫大師宮崎駿新作「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）首映口碑與票房皆可圈可點，在最新一期北美周末票房排行榜上力拔頭籌。

據票房統計網站BoxOfficeMojo 10日發布的電影市場數據，30部影片北美周末票房（12月8日至10日）報收約6543萬美元，與前一周末相比減少約32%，在2023年迄今49個北美周末票房排名中列倒數第5位。

由宮崎駿自編自導的「蒼鷺與少年」（又譯「你想活出怎樣的人生」），自8日亮相以來兩奪北美單日票房冠軍，並以約1045萬美元首映周末票房登上本輪北美周末票房排名榜首。這部動畫片在第48屆多倫多國際電影節獲觀眾選擇獎提名，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分92暨必看推薦、爛番茄新鮮度96%（157評），CinemaScore打分為A－。

「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）以約940萬美元周末票房續居榜單次席。這部動作冒險劇情片從11月17日首映後已在北美累計收獲近1.36億美元，總票房超過2.58億美元。

在日本影史經典怪獸「哥吉拉」迎來誕生70周年之際推出的科幻動作劇情片「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One），第二個上映周末票房環比下跌26.9%，以約834萬美元蟬聯榜單季軍。目前該片北美累計票房約2534萬美元，總票房約5197萬美元。

夢工廠動畫片「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）和迪士尼 動畫片「星願」（Wish）分列本期榜單第4位和第5位。「魔髮精靈：樂團在一起」此番周末票房約得620萬美元，北美累計票房現約8308萬美元、總票房近1.74億美元。「星願」周末票房則約為530萬美元，北美累計票房現約4941萬美元、總票房近1.06億美元。

在總體波瀾不驚的本期北美周末票房排名中，歌壇明星的音樂電影「文藝復興：碧昂絲 的電影」（Renaissance：A Film by Beyoncé）成為名次變化最大的一部。該片第二個上映周末在放映影院數量未減的情況下，票房環比跌幅達77.1%，以約500萬美元從上期榜單冠軍速降至本輪排名第6位，迄今北美累計票房約2805萬美元、總票房約3355萬美元。

此外，7日亮相的新片「女服務員」（Waitress：The Musical）以約257萬美元首映周末票房躋身榜單第8位。目前主要電影網站對這部喜劇歌舞劇情片的評價為IMDb評分8.6、MTC評分74、爛番茄新鮮度100%（11評）。

新的一周，科幻驚悚劇情片「混凝土烏托邦」（Concrete Utopia）等將於15日公映。