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情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
布萊爾分享自己以前在情色場所的工作經驗。（取材自Instagram@jadeblairxox2.0）
布萊爾分享自己以前在情色場所的工作經驗。（取材自[email protected]

網路時代的漸趨發達，以及人們對於「性」的觀念逐漸開放，愈來愈多曾經以此維生的「工作族群」會大方分享自己過去的就業經驗；如今轉型成情色網紅的布萊爾（Jade Blair）以暢談自己過往的性工作經驗，擄獲一票死忠粉絲，而在日前的一段影片中，布萊爾也強調自己當時在「合法環境」下的過往，甚至透露當時每天都要接待至少16名男客、引起熱議。

綜合每日星報（Daily Satr）等媒體報導，布萊爾在抖音TikTok）以「@jadexoxob」為帳戶名，分享自己過往、以及現在從事成人行業的甘苦談，其中布萊爾坦言雖然與其他工作一樣有不少的波折，但這份工作帶來的靈活性，讓她覺得相當自在，同時也非常享受和客戶們共度的「溫存時光」，透露受到排班選擇影響，自己每天都要接待16名男客。

@jadexoxob

♬ original sound - JadeBlairxox2.0

布萊爾強調，自己當時居住的地區是准許這樣的工作型態的，所以並沒有法律上的問題，而在每個小姐都有各自客群的情況下，自己的「回頭客們」通常都是一些事業有成、西裝革履的中、老年男子，而自己最忙的時間通常都是星期一，因為客戶們只有在這一天有空；如今轉型情色網紅，也讓布萊爾有機會與更多人分享自己的過往，對此感到相當開心。

網紅自爆「每天戰16男」！下海專陪老男人　羞吐細節：很自由

TVBS新聞網

就業 抖音 TikTok

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