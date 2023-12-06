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富比世全球百大權勢女性：泰勒絲衝第5名、蔡英文第30

中央社／紐約5日電
富比世「全球百大最有權勢女性」名單，泰勒絲第5名。（美聯社）
富比世「全球百大最有權勢女性」名單，泰勒絲第5名。（美聯社）

富比世」（Forbes）雜誌公布2023年「全球百大最有權勢女性」名單，前4名依序是：歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。她們展現出女性也能在向來由男性主導領域發揮影響力，並在制定經濟政策和立法架構方面扮演關鍵角色。

富比世「全球百大最有權勢女性」名單，賀錦麗第3名。（路透）
富比世「全球百大最有權勢女性」名單，賀錦麗第3名。（路透）

中華民國總統蔡英文名列第30。富比世寫道，蔡英文2016年當選，成為台灣第一位女性領導人。她促進台美關係發展，並矢言透過生物科技和綠色能源領域的舉措刺激經濟，使台灣成為世界舉足輕重的一員。

簡介還提到，蔡英文在2020年以超過57%得票率贏得連任，在新型冠狀病毒疫情期間的領導力被視為全球典範，台灣2020年制定嚴格的接觸追蹤計畫，以防止大規模傳染。

富比世「全球百大最有權勢女性」名單，蔡英文第30名。(本報資料照片)
富比世「全球百大最有權勢女性」名單，蔡英文第30名。(本報資料照片)

台灣出生的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）今年也榜上有名，位居第49。

蘇姿丰1969年生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器（TI）、國際商業機器公司（IBM）和飛思卡爾（Freescale）任職，並於2012年轉任超微擔任資深副總裁，兩年後升任執行長。

此外，最值得注意的是，美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）從第79名竄升到第5名，體現一種新的影響力原型，不再限於傳統政治和企業力量，並且遠遠超越了傳統娛樂的範疇。

蔡英文 富比世 義大利

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