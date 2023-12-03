北美周末票房 碧昂絲「潮流復興」演唱會電影登榜首

歌壇巨星碧昂絲的音樂電影「潮流復興：演唱會電影」（Renaissance：A Film by Beyoncé）登頂北美周末票房排行榜。圖為碧昂絲2021年出席葛萊美獎。（美聯社）

繼風靡一時的電影版「泰勒絲 ：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）之後，歌壇巨星碧昂絲 的音樂電影「潮流復興：演唱會電影」（Renaissance：A Film by Beyoncé）也登頂北美票房排行榜。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3日發布的電影市場數據，30部影片北美周末票房（12月1日至3日）報收約9440萬元，與前一周末相比減少逾18%。以「潮流復興：演唱會電影」領銜，「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）等五部新片衝入最新一期北美周末票房十強，是2023年迄今上榜新片最多的周末之一。

「潮流復興：演唱會電影」1日首映時奪得當天北美票房冠軍，並以約2100萬元首映周末票房力拔本期榜單頭籌。雖不及「泰勒絲：時代巡迴演唱會」橫掃9280萬元首映周末票房的驚人成績，但「潮流復興：演唱會電影」亦取得頗佳的開畫反響，主要電影網站對其評價為IMDb評分9.2、MTC評分86、爛番茄新鮮度100%（19評），CinemaScore打分為A+。

同日亮相的「哥吉拉」怪獸電影系列新作「哥吉拉-1.0」，以約1103萬元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部科幻動作劇情片是慶祝「哥吉拉」誕生70周年的紀念作品，主要電影網站對其評價為IMDb評分8.5、MTC評分79、爛番茄新鮮度97%（75評），CinemaScore打分為A。

另一個新面孔「父仇」（Animal）以約614萬元首映周末票房躋身榜單第7位，主要電影網站對這部動作劇情片的評價為IMDb評分7.5、爛番茄新鮮度38%（13評），CinemaScore打分為B+。

美國天使 影業（Angel Studios）推出的新片「轉變」（The Shift），以約436萬元首映周末票房位列榜單第8名。這部科幻片目前在主要電影網站的反響為IMDb評分6.7、爛番茄新鮮度40%（20評），CinemaScore打分為B+。

吳宇森執導的新作「無聲夜」（Silent Night），以約300萬元首映周末票房居榜單第9位，主要電影網站對這部動作片的評價為IMDb評分6.1、MTC評分53、爛番茄新鮮度59%（76評）、CinemaScore打分為C。

在新片衝擊下，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）此番周末票房約得1450萬元，從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。這部動作冒險劇情片北美累計票房現約1.21億元、總票房近2.44億元。

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演的歷史傳記劇情片「拿破崙」（Napoleon），以約713萬元從上期榜單亞軍降至本輪排名第6位。該片北美累計票房現約4574萬元；加上占比約三分之二的北美以外市場，迄今總票房接近1.37億元。

新的一周，法國知名演員伊莎貝‧雨蓓（Isabelle Huppert）主演的驚悚劇情片「無人相信的真相」（La Syndicaliste）將於8日上映。