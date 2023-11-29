生活成本全球最貴城市不是紐約 新加坡和蘇黎世並列榜首

2023年全球生活成本最貴城市由新加坡和蘇黎世並列榜首。（路透）

經濟學人智庫（EIU）2023年全球城市生活成本調查結果出爐，新加坡 和蘇黎世踢下紐約，同列第一名。

擁車要天價、酒飲昂貴，買菜花的錢也愈來愈多，使新加坡的生活成本高於紐約，去年這兩個城市共居榜首。

今年與新加坡並駕齊驅的換成由去年第六名衝上來的蘇黎世，部分原因是瑞士法朗強勢升值，還有生活雜貨、家庭用品和休閒娛樂的費用都高 。

第三名是紐約和日內瓦，第五名香港、第六名洛杉磯 、第七名巴黎、第八名有哥本哈根和以色列特拉維夫兩個城市，第十名則是舊金山 。特拉維夫雖然躋身前十名，但調查時間是在以哈戰爭之前，戰事有可能影響了物價。

另外，由於日圓貶值，東京的排名下滑23名到第60名，大阪也降27名到第70名。

總體而言，全球生活成本以當地貨幣成本計算的話年增7.4%，增幅略小於去年的8.1%。

中國大陸城市在此一排行榜的下滑幅度最大，主因是那裡疫後復甦緩慢，消費需求低迷。全球最便宜的城市與去年一樣是敘利亞首都大馬士革，雖然一籃子生活成本大漲321%。

這份調查是在8月14日至9月11日之前進行的，在全球173座城市比較了逾200種日常產品和服務的價格。