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張藝謀兒子亮相巴黎名媛舞會 被指「有明星臉」 甄子丹父女共舞

世界新聞網／輯
張藝謀兒子亮相巴黎名媛舞會。（取材自微博）
張藝謀兒子亮相巴黎名媛舞會。（取材自微博）

全球極富盛名的頂級名媛舞會──巴黎名媛慈善舞會25日在香格里拉酒店舉行。今年港星甄子丹19歲女兒甄濟如（Jasmine）、導演張藝謀21歲兒子張壹男在舞會亮相，成為外界關注焦點。

網上流傳的影片顯示，甄濟如一頭長捲髮、白色禮服，緩緩踏入舞會成為眾人焦點。之後與老爸甄子丹跳華爾茲作為開場舞，甄子丹一臉驕傲。

甄子丹與女兒跳華爾滋。（影片截圖）
甄子丹與女兒跳華爾滋。（影片截圖）

此前，甄濟如透露，因為甄子丹追求完美，擔心爸爸壓力太大，在參加舞會兩小時前才告訴他需要學習華爾茲；幸好甄子丹很快掌握要領，跳出不錯的水準。

甄子丹與女兒跳華爾滋。（影片截圖）
甄子丹與女兒跳華爾滋。（影片截圖）

此外，備受關注的張藝謀兒子張壹男，也作為男伴舞騎士出席舞會。張藝謀雖然沒能出席舞會，但在舞會前夜的綵排活動中驚喜亮相。

有網友認為，張壹男撞臉喜劇演員常遠，努力擠進貴族圈子，這是在為進入娛樂圈做鋪墊。

張壹男撞臉演員常遠。（取材自微博）
張壹男撞臉演員常遠。（取材自微博）

巴黎名媛舞會每年精心邀請富二代出席，過去包括已故賭王孫女何超欣、邱淑貞女兒沈月及李連杰女兒Jane等應邀出席。她們早在活動前兩、三天就到巴黎香格里拉酒店，學習化妝、髮型、珠寶、禮服、華爾滋老師的舞蹈授課，現場走秀排練。

甄子丹 李連杰

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