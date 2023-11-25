金馬60／李安評選曝內幕 一甲子不容易：繼續呵護

李安導演。圖／金馬執委會提供

第60屆金馬獎25日圓滿落幕，評審團主席李安在會後表示，拍電影看電影都很愉快，但評審電影很難為，「我的『同事』們都是非常可愛、認真，認真看片、認真討論，今天進行滿順利的，幾乎都是一輪過，我當主席都讓大家暢所欲言，大家都很真心，滿感動的。」

李安透露雖然也有爭執，但覺得都很順利，「我們都很喜歡這個名單，我鼓勵他們，以喜歡為重，建議大家討論以喜歡為主，大部分我們選出來的都是心裡覺得他們真的在發光的。」

提到金馬60，李安說記得自己的過60歲的感覺，但對於影展 不是一個生活體驗，更笑說「人家說60耳順，我60歲以後好像火氣越來越大。」他也表示，「辦影展高高低低，不是都很順水，要破壞、要出一口氣很容易，要呵護文化的事情，細水長流、源源不絕，非常非常難，是需要多少努力、呵護整個電影界。尤其金馬在華人 世界裡，是心裡有份量的東西。因為人的意見都是偏見，但都開放（作品）進來公平競爭，我覺得慢慢變成一個蠻有向心力的影展」。

他最後說：「很難得，也看到很多人珍惜，60是一甲子的事，真的不容易，金馬變過好幾個階段，我參加這30多年，我覺得我很珍惜它，我也希望大家珍惜它、呵護它，金馬尊重電影人互相扶持鼓勵，受到尊重，這是很珍貴的一件事，祝福金馬我們會繼續努力，繼續呵護它。」

最後李安原先要離開，又再度走回後台溫暖喊話：「媒體對金馬真的很好，謝謝媒體對金馬的呵護，感覺是熱的，我非常感動，大家辛苦了！」逼哭不少現場記者。