金馬獎5大亮點：林青霞現身領終身成就獎 許光漢領銜最帥影帝團

林青霞獲頒金馬獎終身成就獎，預期將是典禮上的焦點。(取材自微博)

第60屆金馬獎台北時間25日晚在國父紀念館頒獎，影后林青霞將領終身成就獎，許光漢 、阮經天、王柏傑等人的影帝入圍 者也被譽為金馬史上最帥；頒獎人有妻夫木聰、滿島光等人，令人期待。

金馬60第一個亮點為林青霞將出席典禮領終身成就獎，她1970年代初以電影「窗外」進影壇，陸續演出瓊瑤作品「我是一片雲」及「一顆紅豆」等，曾以「碧血黃花」及「慧眼識英雄」提名金馬影后，並以「滾滾紅塵」斬獲第27屆金馬獎最佳女主角獎。

另一名終身成就獎得主陳坤厚1960年代以攝影入行，從助理做到攝影指導，1970年代起獨當一面，他曾以「小畢的故事」獲得金馬獎最佳導演獎，也曾以「汪洋中的一條船」及「結婚」得到2座金馬獎最佳攝影，在不同專業的表現及電影引領有傑出貢獻。

林柏宏、吳慷仁、阮經天、王柏傑、許光漢日前出席第60屆金馬獎入圍午宴。(記者吳致碩／攝影)

第2個亮點被譽為史上最帥的金馬獎最佳男主角組合，包含「關於我和鬼變成家人的那件事」雙男主許光漢及林柏宏、「周處除三害」阮經天、「疫起」王柏傑、「富都青年」吳慷仁，從準影帝對談的金馬表演論壇就引起許多討論度。

第3個亮點為頒獎嘉賓，除了由國際名導李安返台擔任評審團主席及頒獎人，還有傳奇導演北野武、首位威尼斯影展女性終身成就金獅獎得主許鞍華、新科坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，還有影后張艾嘉 、李心潔、謝盈萱、桂綸鎂、陳湘琪，影帝張震、李康生等人。

第4個亮點是影后入圍者中，陸小芬曾以「看海的日子」摘下第20屆影后，之後又以「十八」入圍，這次以「本日公休」三度入圍。另一名入圍者林品彤在「小曉」飾演過動症少女，年僅12歲的她也打破金馬影史最年輕影后提名者紀錄。

第5個亮點是以「一起看電影」為靈感的開場影片，由程偉豪執導，先前釋出的短片中出現陳淑芳、張艾嘉、楊貴媚、黃秋生、李康生、張震、桂綸鎂、張孝全、林柏宏、謝欣穎、劉冠廷、柯震東、宋芸樺、王淨、許光漢、朱軒洋、范少勳、王渝萱、袁澧林、劉俊謙、柯煒林及陳澤耀等22名橫跨不同世代影帝影后、金馬得主及影壇新星共同演出，將播出完整版，讓觀眾直呼期待。