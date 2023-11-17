直擊／香港「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭真人Elas互動

「魔雪奇緣世界」將於11月20日在香港迪士尼樂園度假區開幕。（圖：迪士尼提供）

「冰雪奇緣」電影系列的場景真的實現了。全球首個及最大型的「冰雪奇緣」主題園區「魔雪奇緣世界」在香港迪士尼 展開，而為了這個大工程，工作團隊從開始構思到完成花了7年時間。

香港迪士尼樂幻想工程師焦雅欣以及鄧杜文透露，為了完成大家想和主角安娜、艾莎互動，特別建造「森林小天地」，打破傳統的角色見面問候，可以直接進行互動遊戲。

香港迪士尼樂幻想工程師焦雅欣(左)以及鄧杜文，在樂園放了不少彩蛋。（圖：迪士尼提供）

對焦雅欣來說加入幻想工程師最大的樂趣在為人們創造一個留下美好回憶的地方，「我相信快樂的童年可以讓人走得更遠，這就是在這裡工作的意義和目的 」。而鄧杜文表示，除了被動畫電影感動外，也歸功自己生於歐洲，從小就著迷畫小村莊和童話城堡，因此有不少啟發，他說：「 我真的感到很幸運，在我作為主題樂園 設計師的職業生涯中，我能夠利用我小時候一直喜歡的東西，現在將其運用到許多人喜歡的設計中。」

「魔雪奇緣世界」將於11月20日在香港迪士尼樂園度假區開幕。（圖：迪士尼提供）

他們為了園區把「冰雪奇緣」每一幕都停下來重複尋找細節，呈現出來的所有實體，不只考究寫實也要和多方溝通實用性及安全，如今「魔雪奇緣世界」誕生了，香港迪士尼樂園市務總監徐淑筠受訪時對這次開幕有信心，先前開放給香港及其他地區的人體驗時，96％的人都很喜歡，這對她來說是非常滿意的數字。

香港迪士尼樂園市務總監徐淑筠。（圖：迪士尼提供）