芬蘭國鳥黃嘴天鵝再訪台灣苗栗通霄 鳥友驚喜紀錄

台灣野鳥保育協會成員莊峻鏞17日表示，近日在通霄海邊養殖池現蹤的黃嘴天鵝，經比對照片，研判與去年首度造訪該處過冬的天鵝是同一隻，彷彿「回娘家」令人又驚又喜。（莊峻鏞提供）中央社

1隻芬蘭國鳥黃嘴天鵝去年首度造訪苗栗通霄一處養殖魚塭過冬，本以為牠只是迷途誤闖，未料睽違數月後，愛鳥人士近期再次在同一個養殖池發現牠的蹤影，驚喜不已，紛紛搶拍紀錄。

台灣野鳥保育協會成員莊峻鏞今天告訴中央社，昨天有鳥友在通霄海邊的養殖池發現這隻大天鵝，比對去年照片之後，研判就是全去年11月曾經造訪、停留了4個月後北返的芬蘭國鳥黃嘴天鵝。

莊峻鏞指出，大天鵝（黃嘴天鵝）是在西伯利亞繁殖，多在日本 、朝鮮半島及中國中部過冬，台灣不在牠遷徙過冬的航線 上，飛到台灣相當少見。去年這隻大天鵝首度現蹤苗栗通霄，當時研判牠是與家族遷徙過程中失散成為迷鳥，猜測今年3月北返西伯利亞後，就不會再來台灣，沒想到這兩天牠又現蹤，而且待在同一個養殖池「太驚奇了」。

許多愛鳥人士這兩天以迎接嬌客「回娘家」的心情前往拍攝，捕捉大天鵝各種生活姿態。莊峻鏞說，去年牠還是1年齡左右的幼鳥，毛色偏灰，這次睽違多時再見面，已經長大了，羽翼豐盈、毛也變白，真有點像「醜小鴨變天鵝」，也為牠別來無恙感到開心。