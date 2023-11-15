我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登再稱習近平是獨裁者：一人之力治理共產國家

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

「尚氣」導演退出 「復仇者5」確定將另尋導演

記者陳建嘉／即時報導
擁有日裔血統的德斯汀克雷頓是近年漫威影業力捧的新導演。(路透資料照片)
擁有日裔血統的德斯汀克雷頓是近年漫威影業力捧的新導演。(路透資料照片)

擁有一半日裔血統的德斯汀克雷頓（Destin Cretton），曾以獨立製作「她和她的小鬼們」（Short Term 12）、「不完美的正義」（Just Mercy）聞名，更獲漫威影業賞識拍攝「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）名利雙收，今年推出製作影集「西遊ABC」同樣成績不俗，還前往白宮首映，原本已經接下「復仇者聯盟5：康之王朝」（Avengers：The Kang Dynasty）執導筒，如今卻傳出已退出執導，讓「復仇者聯盟5」將找其他新導演替代。

根據「Deadline」報導，德斯汀雖退出「復仇者聯盟5」執導，但他與漫威影業依舊關係良好，接下來仍會拍攝「尚氣2」以及影集「神力人」（Wonder Man），報導指出德斯汀應該是想將心力放在目前正要執導的電影上，而他也有意回歸自己最愛的獨立製片，可能無法拍攝需要耗時費力的「復仇者聯盟5」，才會決定離開。

不過「復仇者聯盟6」曾一度傳出將找回「復仇者聯盟3」、「復仇者聯盟4」導演羅素兄弟（Russo Brothers）回歸，但目前仍沒有成為定局。

德斯汀克雷頓(左)與製片大力邀請梁朝偉演出「尚氣與十環傳奇」，事後被認為是絕佳決...
德斯汀克雷頓(左)與製片大力邀請梁朝偉演出「尚氣與十環傳奇」，事後被認為是絕佳決定。(取材自Instagram)

復仇者聯盟 尚氣 漫威

上一則

年節越過越早 未吃火鷄餐先買聖誕紅

下一則

企鵝館開幕遊客排長龍 進場發現一整排模型 僅2隻活體

延伸閱讀

打敗宋慧喬「黑暗榮耀」 韓孝周當媽大鐘獎封后

打敗宋慧喬「黑暗榮耀」 韓孝周當媽大鐘獎封后
「萬磁王」改扮粗魯教頭 導演笑稱找到真正兄弟

「萬磁王」改扮粗魯教頭 導演笑稱找到真正兄弟
「奇異博士」製片兼客串超力挺 英導演赴台品嘗小籠包

「奇異博士」製片兼客串超力挺 英導演赴台品嘗小籠包
殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

熱門新聞

有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

2023-11-08 19:58
五個星座最容易成為「職場黑馬」，一起看看有誰上榜了吧。（取材自pexels）

5星座天生能力強 最有望成為「職場黑馬」獅子成領導、雙子有優勢

2023-11-08 07:58
圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。(ingimage)

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

2023-11-08 06:23
11月下半月有3星座運勢大漲，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財。示意圖。（路透）

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

2023-11-14 19:50
中國一名新娘找了丈夫前任們組成伴娘團，安排了一場惡整計畫，圖為示意圖。（取材自pexels）

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

2023-11-11 19:10
示意圖／報系資料照

iPhone平時這樣放 不用按鍵「自動關閉螢幕」更省電

2023-11-10 17:34

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了