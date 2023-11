「尚氣」導演退出 「復仇者5」確定將另尋導演

擁有日裔血統的德斯汀克雷頓是近年漫威影業力捧的新導演。(路透資料照片)

擁有一半日裔血統的德斯汀克雷頓(Destin Cretton),曾以獨立製作「她和她的小鬼們」(Short Term 12)、「不完美的正義」(Just Mercy)聞名,更獲漫威 影業賞識拍攝「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)名利雙收,今年推出製作影集「西遊ABC」同樣成績不俗,還前往白宮首映,原本已經接下「復仇者聯盟 5:康之王朝」(Avengers:The Kang Dynasty)執導筒,如今卻傳出已退出執導,讓「復仇者聯盟5」將找其他新導演替代。

根據「Deadline」報導,德斯汀雖退出「復仇者聯盟5」執導,但他與漫威影業依舊關係良好,接下來仍會拍攝「尚氣2」以及影集「神力人」(Wonder Man),報導指出德斯汀應該是想將心力放在目前正要執導的電影上,而他也有意回歸自己最愛的獨立製片,可能無法拍攝需要耗時費力的「復仇者聯盟5」,才會決定離開。