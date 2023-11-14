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Google地圖導錯路 登山客被導到「不存在路線」受困加拿大懸崖

聯合新聞網／即時報導
加拿大一名登山客因Google Maps導錯路而受困懸崖。（取材自North Shore Rescue臉書）
加拿大一名登山客因Google Maps導錯路而受困懸崖。（取材自North Shore Rescue臉書）

加拿大近期發生一起因Google Maps導錯路而發生的受困事件。一名登山客透過Google地圖找路，卻在導航的指引下，傻傻走進一條實際上並不存在的路線，受困懸崖。最後在救援隊派出直升機救援下，成功將登山客救出。

根據北岸救援（North Shore Rescue）11月5日在Facebook的貼文，此事件發生於加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia），4日下午，一名登山客試圖從肯尼迪瀑布（Kennedy Falls）一帶登上弗羅姆山（Mt. Fromme），並跟著Google地圖的錯誤資訊，走上一條實際上不存在的路線，最後受困於陡峭懸崖上。

救援隊透露，當時這名登山客身上只有輕便裝備，沒有手電筒，也沒有穿適合登山的鞋子。由於該地樹冠茂密，無法輕易從空中找到受困者，救援隊派出直升機，飛至海拔3888英尺（約1185公尺）處，由2名救援人員綁上繩索冒險穿過崎嶇地形，才終於找到受困者，最終靠著安全帶成功將他救出。

登山客跟著Google地圖傻傻找路，卻走進實際不存在的路線。（取材自North ...
登山客跟著Google地圖傻傻找路，卻走進實際不存在的路線。（取材自North Shore Rescue臉書）

救援隊表示，弗羅姆山地區沒有小徑，而且非常陡峭，遍佈許多懸崖，曾經發生過死亡意外，因此團隊在幾個星期前，就在該區放置標誌，警告登山客該地區十分危險。此次事件是近2個月內，第二起登山客因Google地圖而受困山上的事故，也是該地區第三起救援事件。

據了解，目前Google Maps已經將錯誤路線從地圖上刪除。救援隊也提醒民眾，Google地圖不適合在荒野、山林中作為導航，若計畫前往山區，還是建議攜帶傳統紙本地圖與指南針。若要使用手機上的導航應用程式，最好選擇專門為戶外設計的程式，並事先研究該地地形，且要記得準備備用電池。

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