地表500強「超級電腦」榜單 美拉開與中國領先距離

地表最強500台超級電腦的排名「TOP500」最新榜單出爐。(路透)

地表最強500台超級電腦的排名「TOP500」最新榜單出爐，由美國Oak Ridge實驗室安裝的Frontier超級電腦四度蟬連榜首，今年新安裝的美國Argonne國家實驗室Aurora系統、以及微軟Azure雲端服務的Eagle系統名列第二、三名，台灣共有五款超級電腦上榜。

跨國專家每半年編纂一次TOP500名單，11月的前十名有六名都是由美國超級電腦包辦，日本 的富岳（Fugaku）排名從6月的第二落居第四，芬蘭的LUMI系統位居第五，義大利 的Leonardo超級電腦名列第六，西班牙MareNostrum 5 ACC系統排第八。

台灣有五款超級電腦上榜。日本富士通（Fujitsu）為中央氣象署生產的PRIMEHPC FX1000, A64FX 48C 2.2GHZ, TOFU INTERCONNECT D系統，排名第69；「台灣杉二號」（Taiwania 2）排名第86，比6月評比的第72下滑；富士通（Fujitsu）為中央氣象署生產的另一套PRIMEHPC FX1000, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D系統排第140。中央氣象署的兩套系統均為今年安裝。

此外，國家高速網路與計算中心（NCHC）今年新安裝的FORERUNNER 1系統名列第222，這套系統由華碩與台智雲（TWSC）製造，採用的處理器為英特爾Xeon Platinum 8480L 56C 2GHz。安裝於2020年的台灣杉三號（Taiwania 3）排名第417，較6月評比的374名下滑。

報告指出，在500強名單上，有20套新進榜者使用英特爾（Intel）的Sapphire Rapids中央處理器（CPU），使榜單上採用這款CPU的超級電腦數量增加到25套。

最新評比顯示，英特爾、超微（AMD）和IBM 處理器仍是高效運算系統的偏好選擇，在前十名中，有五套（美國Aurora、美國Eagle、義大利Leonardo、西班牙MareNostrum 5 ACC及美國EOS NVIDIA DGX SuperPod）系統都採用英特爾Xeon處理器，兩套使用超微處理器（美國Frontier和芬蘭LUMI），兩套運用IBM處理器（美國的Summit與Sierra）。

一如過往，美國和中國的上榜者最多，美國增至161套系統，中國則降至104套，顯示美國的領先差距拉大。以主要地區來看，北美上榜的系統數增加到171套，亞洲減少到169套，歐洲則擴增到143套。